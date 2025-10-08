Bộ trưởng Bộ Tài chính: Thị trường chứng khoán sẽ thay đổi về chất

Ngày 8/10, FTSE Russell đã chính thức công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ nhóm thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Trao đổi với báo chí, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhận định việc FTSE Russell chính thức ghi nhận và nâng hạng là kết tinh từ chủ trương đúng đắn và quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành, sự đồng hành của thành viên thị trường, cũng như sự hỗ trợ quý báu của Ngân hàng Thế giới, các chuyên gia FTSE và các định chế đầu tư toàn cầu.

“Có thể nói, việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển hơn 25 năm qua. FTSE chính thức nâng hạng không chỉ mở ra cơ hội lớn thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài, mà còn là minh chứng cho con đường phát triển đúng đắn và năng lực hội nhập ngày càng sâu rộng của Việt Nam vào hệ thống tài chính quốc tế”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Về định hướng phát triển thị trường sau khi được nâng hạng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết: “Nâng hạng không phải là đích đến mà là một hành trình đang đi để phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trưởng chất lượng, minh bạch và bền vững. FTSE công bố chính thức nâng hạng hôm nay mới chỉ là kết quả bước đầu, chúng ta còn nhiều mục tiêu cao hơn và cần triển khai liền mạch, quyết liệt hơn nữa”.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng (Ảnh: Bộ Tài chính).

Cũng theo Bộ trưởng, việc nâng hạng lần này là thành quả của hàng loạt cải cách từ khung khổ pháp lý, hạ tầng công nghệ, chất lượng sản phẩm - dịch vụ đến hành vi của công chúng đầu tư, đánh dấu sự chuyển mình toàn diện về chất lượng và hội nhập.

Trong Đề án Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, mục tiêu đặt ra không chỉ dừng lại ở việc duy trì xếp hạng thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell mà còn hướng tới việc đáp ứng các tiêu chí của MSCI và tiến tới nhóm thị trường mới nổi bậc cao vào năm 2030.

“Thị trường vốn và thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ chứng kiến sự thay đổi về chất. Không chỉ đón nhận các dòng vốn ngoại chất lượng cao, thị trường còn đòi hỏi tiêu chuẩn cao hơn về quản trị doanh nghiệp và tính minh bạch. Đây chính là động lực để cả cơ quan quản lý, doanh nghiệp và nhà đầu tư cùng nâng tầm, đóng góp mạnh mẽ hơn cho nền kinh tế”, Bộ trưởng nói.

Chia sẻ về định hướng sắp tới, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh: “Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2030 đã xác định rõ mục tiêu: phát triển thị trường chứng khoán ổn định, an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững và hội nhập quốc tế; trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ yếu cho nền kinh tế; đồng thời chú trọng phát triển tài chính xanh, tài chính bền vững và đẩy mạnh chuyển đổi số”.

Bộ Tài chính sẽ chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý, thúc đẩy hiện đại hóa, số hóa hạ tầng thị trường, tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư trong và ngoài nước, xây dựng thị trường chứng khoán minh bạch, hiệu quả, hiện đại theo các chuẩn mực quốc tế hàng đầu.

“Bộ Tài chính mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp hiệu quả của các bộ, ngành, tổ chức quốc tế và thành viên thị trường… để thị trường chứng khoán Việt Nam không chỉ duy trì được thứ hạng hiện nay mà còn vươn tới các chuẩn mực cao hơn, trở thành kênh huy động vốn chủ lực cho phát triển kinh tế trong kỷ nguyên mới”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chia sẻ.