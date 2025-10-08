Chứng khoán Việt Nam được nâng hạng, kỳ vọng bùng nổ dòng tiền tỷ USD

FTSE Russell công bố thị trường chứng khoán Việt Nam đã đáp ứng toàn bộ các tiêu chí chính thức và được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Sự kiện lịch sử này cũng được nhiều công ty chứng khoán, chuyên gia đánh giá tích cực và đưa ra các dự báo khả quan.

Ông Anthony Le - Phó giám đốc phòng Môi giới khách hàng tổ chức của Công ty Chứng khoán Vietcap - nhận định, Việt Nam hiện đã được xếp vào cùng hạng mục với các thị trường lớn hơn như Trung Quốc, Ấn Độ, Ả Rập Xê Út và Indonesia.

Kết quả này không chỉ thể hiện quyết tâm của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong việc đáp ứng các tiêu chí chỉ số của FTSE Russell mà còn báo hiệu một kỷ nguyên mới về tiềm năng tăng trưởng cho thị trường Việt Nam. Việc nâng hạng sẽ tạo điều kiện tiếp cận thị trường Việt Nam cho một nhóm nhà đầu tư mới - những nhà đầu tư trước đây bị hạn chế đầu tư vào quốc gia này.

Đại diện công ty chứng khoán trên dẫn dự báo từ các công ty chứng khoán quốc tế, dòng vốn đầu tư ròng của khối ngoại có thể đạt 6-8 tỷ USD hoặc thậm chí đạt 10 tỷ USD (trong kịch bản tích cực). Các ước tính này bao gồm cả dòng vốn từ các quỹ chủ động và thụ động, trong đó dòng vốn từ các quỹ chủ động chiếm phần lớn.

Chứng khoán Việt được nâng hạng, mở ra thời kỳ phát triển mới (Ảnh: Đăng Đức).

Cùng quan điểm, Công ty cổ phần Chứng khoán SSI đánh giá, được nâng hạng là kết quả của những nỗ lực, quyết tâm của cơ quan quản lý và thành viên thị trường trong công tác phát triển thị trường, tiệm cận các chuẩn mực quốc tế và thu hút dòng vốn đầu tư tổ chức.

Các đột phá chính sách gần đây, cùng với việc triển khai hệ thống giao dịch KRX và cho phép giao dịch mua cổ phiếu không yêu cầu có đủ tiền khi đặt lệnh của nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức (Non-Prefunding)… đã góp phần không nhỏ nâng cao tính minh bạch, quản trị rủi ro và hiệu quả vận hành.

Dù vẫn còn một số vấn đề cần phải đáp ứng trước khi các cổ phiếu của Việt Nam được chính thức đưa vào rổ chỉ số thị trường mới nổi của FTSE vào tháng 9/2026 nhưng Chứng khoán SSI tin rằng các vấn đề đang được xem xét là có tính khả thi cao để có thể triển khai trước thời hạn đánh giá của FTSE.

Trên thực tế, giải quyết được các vấn đề này sẽ tạo ra môi trường pháp lý thuận lợi, minh bạch, hỗ trợ tốt hơn cho hoạt động cho các thành viên thị trường.

Cũng theo quan điểm của công ty chứng khoán trên, việc nâng hạng thị trường Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi không phải là đích đến, mà là điểm khởi đầu cho sự hội nhập sâu rộng hơn với hệ thống tài chính toàn cầu. Điều này là kết quả của sự phối hợp thực chất giữa FTSE Russell và cơ quan quản lý Việt Nam trên hành trình hướng tới một thị trường vốn phát triển, phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế dài hạn của Việt Nam.

Nói với phóng viên báo Dân trí, Tiến sĩ Trần Thăng Long - Giám đốc Phân tích Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV - cho biết Việt Nam đã chờ đợi nâng hạng suốt 7 năm qua. Trong thời gian đó, thị trường không ngừng lớn lên, hiện đại hơn, minh bạch hơn và hội nhập sâu hơn với thị trường chứng khoán thế giới.

Việc gia nhập nhóm mới nổi không chỉ mang lại danh hiệu quốc tế, mà trước hết là vì chính sự phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt Nam, giúp họ vận hành bài bản, minh bạch và tiếp cận được nguồn vốn trung dài hạn.

Thị trường chứng khoán phát triển là nơi hấp thụ vốn đầu tư cho nhà đầu tư Việt Nam, là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và là một phần vô cùng quan trọng trong con đường đi tới thịnh vượng của quốc gia - Việt Nam 2045.

Ông Long cũng lưu ý sau khi có quyết định nâng hạng tại các thị trường như Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, Uae thì FTSE/ MSCI bắt đầu đưa cổ phiếu nước đó vào rổ chỉ số, các quỹ ETF thụ động (passive funds) buộc phải giải ngân theo tỷ trọng.

Giai đoạn này dòng vốn vào ổn định hơn, nhưng không bùng nổ tức thì mà chia thành nhiều đợt. Ví dụ Saudi Arabia chia 6 đợt trong 15 tháng, China A (cổ phiếu loại A của Trung Quốc) chia 4 đợt, Qatar và Kuwait chia 2 đợt.

Vì vậy, ngay cả khi Việt Nam vừa được nâng hạng, thị trường có thể “nghỉ” hoặc điều chỉnh kỹ thuật trước khi hút vốn thực (T1). Hiệu ứng nâng hạng bền vững chỉ đến sau khi thị trường đáp ứng đủ thanh khoản, room ngoại, và chuẩn vận hành.