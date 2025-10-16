Từ vụ AntEx của Shark Bình, các dự án tiền số do người Việt lập ra sao?

Bê bối tại AntEx của Shark Bình

Dự án tiền số AntEx ra mắt tháng 9/2021, được giới thiệu là hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) với đồng stablecoin VNDT “neo” theo giá trị đồng Việt Nam. Stablecoin là loại tiền số giữ giá ổn định bằng cách gắn với tài sản thật.

Shark Bình thu hút sự chú ý lớn khi công bố đầu tư 2,5 triệu USD qua quỹ Next100 Blockchain, đồng thời đảm nhận vai trò cố vấn chiến lược.

Tuy nhiên, sau khi niêm yết, token của AntEx nhanh chóng mất 99% giá trị, khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ. AntEx sau đó gần như không có hoạt động và đến tháng 3/2023 thì thông báo đổi tên thành Rabbit (RAB), động thái này được cho là nhằm xóa lịch sử sụt giá, song token mới tiếp tục lao dốc.

Theo kết luận mới công bố của cơ quan điều tra, từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021, nhóm Shark Bình phát hành và bán 33,2 tỷ "đồng tiền số AntEx" cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về 4,5 triệu USDT (USDT là đồng tiền số, tương đương 4,5 triệu USD, khoảng 117 tỷ đồng).

Nhiều dự án tiền số "made in Vietnam", giờ ra sao?

Trước AntEx, nhiều dự án tiền số do người Việt sáng lập cũng từng gây tiếng vang.

Đầu tiên là TomoChain ra đời năm 2017 do TS Vương Quang Long sáng lập. Mục tiêu là tạo ra một nền tảng blockchain hiệu quả cho các ứng dụng phi tập trung.

Dù đạt được một số thành tựu nhất định, song trong quá trình phát triển, TomoChain nhận ra rằng việc đạt được sự chấp nhận rộng rãi của blockchain là một thách thức lớn hơn họ tưởng tượng. Năm 2023, TomoChain đã quyết định đổi tên thành Viction. Hiện VIC còn 0,23 USD, giảm mạnh so với đỉnh 3,4 USD (3/2021).

Một dự án đình đám khác là Kyber Network (năm 2017), được lập bởi Lưu Thế Lợi, Trần Huy Vũ (Victor Tran) và Yaron Velner. Kyber hoạt động như một trung tâm thanh khoản phi tập trung, chính thức mở mạng (mainnet) trên Ethereum từ tháng 2/2018. Token KNC từng đạt 5,6 USD (4/2022), nay chỉ còn 0,38 USD, giảm hơn 93%.

CEO Sky Mavis Nguyễn Thành Trung (Ảnh: DT).

Hay Axie Infinity ra đời năm 2018, từng gây chú ý mạnh trên sân chơi quốc tế với mô hình Play-to-Earn, giúp người chơi kiếm tiền từ NFT “Axies”. Được biết, Axie Infinity là thành quả của Sky Mavis - studio game do CEO Nguyễn Thành Trung (sinh năm 1992) cùng 4 người khác đồng sáng lập. Ba trong tổng số năm founder của dự án là người Việt, ngoài ra còn có một người Mỹ và một người Na Uy.

Token AXS từng đạt đỉnh hơn 150 USD (10/2021). Tuy nhiên, sau vụ hack Ronin Network (3/2022) gây thiệt hại 620 triệu USD, dự án buộc phải tái cấu trúc, chuyển sang mô hình Play & Earn để duy trì.

Cũng trong năm 2018, dự án KardiaChain được được đồng sáng lập bởi Eric Hưng Nguyễn, Phạm Minh Trí và Nguyễn Huy. Trong đó, Eric Hưng Nguyễn là Chủ tịch và chuyên gia tài chính, còn Nguyễn Huy là đồng sáng lập, CTO và từng là quản lý cấp cao của Google.

Ban đầu, KardiaChain nhắm vào giải pháp blockchain cho doanh nghiệp và chính phủ. Token KAI từng đạt 0,16 USD (4/2021), nay chỉ còn 0,001 USD. Tháng 7/2025, KardiaChain đổi tên thành KaiChain.

Ông Nguyễn Thế Vinh - Co-founder Coin98 (Ảnh: DT).

Cộng đồng tiền mã hoá cũng quá quen thuộc với Coin98 - ra đời năm 2021 và từng được kỳ vọng trở thành “siêu ứng dụng Web3”. Coin98 từng được giới truyền thông ghi nhận là bước ngoặt "tỷ đô" của kỹ sư Việt Nguyễn Thế Vinh.

Token C98 từng đạt 5,3 USD (8/2021), hiện chỉ còn 0,05 USD. Đáng chú ý, ngay sau khi Chính phủ ban hành nghị quyết thí điểm, Coin98 tuyên bố ngừng cung cấp dịch vụ cho công dân Việt Nam và đóng kênh cộng đồng tiếng Việt.