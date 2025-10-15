Ông Đào Minh Phú có vai trò gì trong dự án tiền số AntEx và NextTech?

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội, mới đây đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

9 bị can khác cũng bị khởi tố gồm Đào Minh Phú, Nguyễn Hữu Tuất, Mai Thái Hà, Trần Trung Hiếu, Lê Văn Lương, Đoàn Văn Tuấn, Nguyễn Hà Thùy, Trần Thị Thúy Vân và Nguyễn Thị Thanh Hương.

Đây đa phần đều là cựu lãnh đạo, nhân sự chủ chốt hoặc từng có mối quan hệ hợp tác kinh doanh với Shark Bình và hệ sinh thái NextTech.

Trong số đó, ông Đào Minh Phú (SN 1980) là nhân vật đáng chú ý. Ông từng giữ chức Tổng giám đốc NextTech trong giai đoạn 2022-2024, đây là giai đoạn doanh nghiệp này có nhiều biến động về quy mô và vốn.

Ông Đào Minh Phú trong danh sách cố vấn của AntEx. (Ảnh: AntEx).

Cụ thể, ông Phú trở thành cổ đông của NextTech từ tháng 12/2020 khi góp vốn 100 tỷ đồng (tương đương 20% vốn). Ngoài ông Phú, thời điểm đó, Shark Bình góp 350 tỷ đồng (70% vốn), ông Nguyễn Huy Hoàng góp 50 tỷ đồng (10%). Thời điểm này NextTech tăng vốn gấp 5 lần, lên 500 tỷ đồng.

Đến tháng 12/2022, chức vụ Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật NextTech được chuyển từ Shark Bình sang cho ông Đào Minh Phú. Ông Phú giữ chức vụ này trong gần 2 năm.

Trong thời điểm đó, NextTech liên tục trải qua nhiều biến động về vốn và nhân sự. Tháng 10/2023, NextTech thực hiện động thái bất thường: Vốn điều lệ giảm mạnh từ 500 tỷ xuống còn hơn 4,2 tỷ đồng và ông Phú cũng rút khỏi danh sách cổ đông.

Chức danh Tổng giám đốc và Người đại diện pháp luật của công ty chuyển từ ông Đào Minh Phú sang ông Đào Mạnh Dũng kể từ tháng 4/2024. Theo thông tin từ website của Tập đoàn NextTech, ông Đào Minh Phú được giới thiệu với vai trò cố vấn cấp cao. Ông Phú cũng từng được giới thiệu với vai trò cố vấn của dự án tiền số AntEx.

Cựu CEO NextTech còn được biết đến như một tay chơi poker chuyên nghiệp (Ảnh: Chụp màn hình).

Đáng chú ý, bên cạnh sự nghiệp kinh doanh, ông Đào Minh Phú còn được biết đến như một tay chơi poker (trò chơi bài trí tuệ, kết hợp kỹ năng, chiến thuật và may mắn để thắng cược - PV) chuyên nghiệp. Ông đã tham gia nhiều giải đấu trong và ngoài nước và đạt được thứ hạng cao tại các giải thuộc hệ thống Asian Poker Tour (APT).

Tại giải đấu Triton Super High Roller Series $50.000 NLH 8-Handed 2023 được tổ chức tại Quảng Nam cũ, ông Đào Minh Phú giành chức vô địch và mang về số tiền 1,67 triệu USD (gần 40 tỷ đồng) sau khi vượt qua nhiều tay chơi hàng đầu thế giới.