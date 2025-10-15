Toàn cảnh lùm xùm dự án tiền số AntEx khiến Shark Bình vướng vòng lao lý
(Dân trí) - Dự án tiền số AntEx từng được quảng bá rầm rộ trong hệ sinh thái NextTech nay trở thành tâm điểm chú ý sau khi Shark Bình bị bắt, hé lộ nhiều nghi vấn trong hoạt động đầu tư và huy động vốn.
Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội đã chính thức công bố thông tin liên quan vụ án của ông Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình), Chủ tịch Tập đoàn NextTech.
Theo cơ quan công an, từ tháng 8 đến 12/2021, Shark Bình cùng cộng sự phát triển và quảng bá dự án “đồng tiền số AntEx”, kêu gọi đầu tư thông qua việc lập Quỹ “Next100 Blockchain” với cam kết rót 50 triệu USD vào các dự án công nghệ.
Tuy nhiên, đây là dự án chưa được thẩm định, có dấu hiệu thao túng giao dịch để rút tiền. Nhóm sáng lập đã phát hành 33,2 tỷ token (tiền kỹ thuật số) AntEx, bán cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về khoảng 117 tỷ đồng.
Lùm xùm bắt đầu từ đầu tháng 9 khi Shark Bình phát biểu tại một sự kiện về các dự án tiền số, blockchain. Ông đã đưa ra cảnh báo về rủi ro của việc đầu tư vào các startup (doanh nghiệp khởi nghiệp) huy động vốn thông qua phát hành coin (tiền mã hóa).
"Họ phát hành coin, thu 3-5 triệu USD rồi bắt đầu "hư", rất nhiều startup không làm nữa. 99% dự án phát hành coin là thất bại, nhà đầu tư mất tiền, còn trưởng dự án thì ôm tiền, hưởng lợi một cách hợp pháp", ông Bình khẳng định.
Phát ngôn của Shark Bình đã làm dấy lên làn sóng tranh cãi và bức xúc trong cộng đồng nhà đầu tư tiền số. Trước đó, ông từng bảo trợ và kêu gọi đầu tư cho dự án AntEx, song sau khi token bất ngờ lao dốc khiến nhiều người thua lỗ, ông Bình gần như im lặng suốt thời gian dài.
Sau đó, Shark Bình liên tiếp đăng bài giải thích trên trang Facebook cá nhân, cho biết từng đầu tư vào dự án phát hành tiền số AntEx nhưng “đội kỹ thuật đã có hành vi sai trái rồi biến mất”, khiến cả nhà đầu tư và ông đều bị mang tiếng.
Ông cho rằng bản thân chỉ là nhà đầu tư góp vốn, không tham gia vận hành trực tiếp. Trong các bài viết trên mạng xã hội, Shark Bình khẳng định mình chỉ là nạn nhân, không những mất 2,5 triệu USD mà còn bị mang tiếng. Chủ tịch NextTech thậm chí còn trả lời những người có ý kiến trái chiều, bày tỏ sẵn sàng livestream để đối chất công khai.
Ngày 29/9, một tài khoản tự nhận là cựu nhân viên NextTech đăng bài tố cáo, cho rằng ông Bình là người đứng sau toàn bộ dự án tiền số AntEx.
Người này khẳng định ông Bình nắm giữ khóa ví, trực tiếp chỉ đạo kiểm soát dòng tiền và ra lệnh bán tháo token ngay sau khi niêm yết để hưởng lợi từ chênh lệch giá. Người này còn cho biết có bằng chứng và yêu cầu ông Bình công khai, minh bạch tài chính.
Sau đó, 2 bên liên tục tung bằng chứng, tố cáo qua lại trên mạng xã hội, khiến vụ việc ngày càng phức tạp. Chỉ vài ngày sau, Công an TP Hà Nội đã vào cuộc làm rõ đơn tố cáo liên quan đến dự án tiền số AntEx.
Đến ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam Shark Bình về tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. 9 cá nhân liên quan (bao gồm cựu nhân viên và đối tác) cũng bị khởi tố cùng tội danh.
Dự án tiền số AntEx ra mắt tháng 9/2021, được giới thiệu là hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) với đồng stablecoin VNDT “neo” theo giá trị Việt Nam đồng. Stablecoin là loại tiền số giữ giá ổn định bằng cách gắn với tài sản thật.
Shark Bình thu hút sự chú ý lớn khi công bố đầu tư 2,5 triệu USD qua quỹ Next100 Blockchain, đồng thời đảm nhận vai trò cố vấn chiến lược.
Tuy nhiên, sau khi niêm yết, token của AntEx nhanh chóng mất 99% giá trị, khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ. AntEx sau đó gần như không có hoạt động và đến tháng 3/2023 thì thông báo đổi tên thành Rabbit (RAB), động thái này được cho là nhằm xóa lịch sử sụt giá, song token mới tiếp tục lao dốc.
Theo cơ quan điều tra, cuối năm 2021, ông Bình sử dụng uy tín cá nhân để quảng bá dự án, cam kết đầu tư 50 triệu USD nhằm củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, tránh xảy ra tình trạng bán tháo (gây sụt giảm giá trị đồng tiền) để rút vốn.
Tuy nhiên, cơ quan chức năng cáo buộc dự án không thực hiện đúng lộ trình, nhóm sáng lập đã rút tiền từ ví tổng, chuyển vào ví cá nhân và các công ty trong hệ sinh thái NextTech để sử dụng sai mục đích.