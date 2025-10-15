Toàn cảnh lùm xùm dự án tiền số AntEx khiến Shark Bình vướng vòng lao lý

Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội đã chính thức công bố thông tin liên quan vụ án của ông Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình), Chủ tịch Tập đoàn NextTech.

Theo cơ quan công an, từ tháng 8 đến 12/2021, Shark Bình cùng cộng sự phát triển và quảng bá dự án “đồng tiền số AntEx”, kêu gọi đầu tư thông qua việc lập Quỹ “Next100 Blockchain” với cam kết rót 50 triệu USD vào các dự án công nghệ.

Tuy nhiên, đây là dự án chưa được thẩm định, có dấu hiệu thao túng giao dịch để rút tiền. Nhóm sáng lập đã phát hành 33,2 tỷ token (tiền kỹ thuật số) AntEx, bán cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về khoảng 117 tỷ đồng.

Lùm xùm bắt đầu từ đầu tháng 9 khi Shark Bình phát biểu tại một sự kiện về các dự án tiền số, blockchain. Ông đã đưa ra cảnh báo về rủi ro của việc đầu tư vào các startup (doanh nghiệp khởi nghiệp) huy động vốn thông qua phát hành coin (tiền mã hóa).

"Họ phát hành coin, thu 3-5 triệu USD rồi bắt đầu "hư", rất nhiều startup không làm nữa. 99% dự án phát hành coin là thất bại, nhà đầu tư mất tiền, còn trưởng dự án thì ôm tiền, hưởng lợi một cách hợp pháp", ông Bình khẳng định.

Shark Bình phát biểu về rủi ro của việc đầu tư vào các startup huy động vốn thông qua phát hành coin tại sự kiện hồi tháng 9 (Ảnh: Chụp màn hình).

Phát ngôn của Shark Bình đã làm dấy lên làn sóng tranh cãi và bức xúc trong cộng đồng nhà đầu tư tiền số. Trước đó, ông từng bảo trợ và kêu gọi đầu tư cho dự án AntEx, song sau khi token bất ngờ lao dốc khiến nhiều người thua lỗ, ông Bình gần như im lặng suốt thời gian dài.

Sau đó, Shark Bình liên tiếp đăng bài giải thích trên trang Facebook cá nhân, cho biết từng đầu tư vào dự án phát hành tiền số AntEx nhưng “đội kỹ thuật đã có hành vi sai trái rồi biến mất”, khiến cả nhà đầu tư và ông đều bị mang tiếng.

Ông cho rằng bản thân chỉ là nhà đầu tư góp vốn, không tham gia vận hành trực tiếp. Trong các bài viết trên mạng xã hội, Shark Bình khẳng định mình chỉ là nạn nhân, không những mất 2,5 triệu USD mà còn bị mang tiếng. Chủ tịch NextTech thậm chí còn trả lời những người có ý kiến trái chiều, bày tỏ sẵn sàng livestream để đối chất công khai.

Ngày 29/9, một tài khoản tự nhận là cựu nhân viên NextTech đăng bài tố cáo, cho rằng ông Bình là người đứng sau toàn bộ dự án tiền số AntEx.

Trước khi bị bắt, Shark Bình liên tiếp đăng bài trên trang cá nhân tố cáo cộng sự cũ phản bội (Ảnh: Chụp màn hình).

Người này khẳng định ông Bình nắm giữ khóa ví, trực tiếp chỉ đạo kiểm soát dòng tiền và ra lệnh bán tháo token ngay sau khi niêm yết để hưởng lợi từ chênh lệch giá. Người này còn cho biết có bằng chứng và yêu cầu ông Bình công khai, minh bạch tài chính.

Sau đó, 2 bên liên tục tung bằng chứng, tố cáo qua lại trên mạng xã hội, khiến vụ việc ngày càng phức tạp. Chỉ vài ngày sau, Công an TP Hà Nội đã vào cuộc làm rõ đơn tố cáo liên quan đến dự án tiền số AntEx.

Đến ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam Shark Bình về tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. 9 cá nhân liên quan (bao gồm cựu nhân viên và đối tác) cũng bị khởi tố cùng tội danh.