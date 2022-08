Trung Quốc kêu gọi các tỉnh giàu nhất làm mọi cách xốc lại nền kinh tế

Cách tiếp cận zero-Covid không khoan nhượng của Trung Quốc đã khiến nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới tăng trưởng chậm lại trong quý II. Nước này cũng vừa chứng kiến chi tiêu tiêu dùng và sản lượng trong tháng 7 bất ngờ sụt giảm.

Nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đã tăng trưởng chậm lại trong quý II do các đợt phong tỏa chống sự lây lan của dịch Covid-19 (Ảnh: Getty).

Trong một cuộc họp qua video với các quan chức cấp cao từ 6 tỉnh lớn nhất, chiếm 40% sản lượng kinh tế nước này, bao gồm: Quảng Đông, Giang Tô, Chiết Giang, Sơn Đông, Hà Nam và Tứ Xuyên, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho rằng, nền kinh tế Trung Quốc vẫn tiếp tục hồi phục song đã có "một vài biến động nhỏ" trong tháng 7.

Do đó, "cần phải tăng cường ý thức cấp bách để củng cố các nền tảng cho sự phục hồi kinh tế", ông Lý nhấn mạnh và cho biết thêm, chính phủ sẽ thực hiện nhiều bước hơn nữa để thúc đẩy tiêu dùng và mở rộng đầu tư hiệu quả.

Ông kêu gọi các địa phương cần sử dụng đầy đủ các chính sách của chính phủ và bảo vệ các động lực thị trường để ổn định kinh tế và đảm bảo việc làm cho người lao động nhập cư. Những nỗ lực này cũng sẽ thúc đẩy doanh thu của chính phủ.

Được biết, lời kêu gọi này được đưa ra một tháng sau một cuộc họp tương tự, trong đó, ông Lý kêu gọi lãnh đạo của 5 tỉnh giàu nhất "dốc hết mọi cách có thể" để ổn định sản xuất và việc làm khi Trung Quốc đã chạm đến "điểm quan trọng" trong quá trình phục hồi kinh tế từ đại dịch.

Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, đã bị ảnh hưởng bởi các đợt "khóa cửa" nhằm hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19. Điều đó làm ảnh hưởng đến cả doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý II của nước này giảm 2,6% so với quý trước. Nhiều thành phố lớn trên khắp Trung Quốc, bao gồm cả trung tâm tài chính và sản xuất Thượng Hải, đã bị đóng cửa hoàn toàn hoặc một phần trong thời gian trên.

Nhưng cho đến nay Bắc Kinh vẫn chưa có dấu hiệu nới lỏng chính sách zero-Covid.

Các chỉ báo kinh tế chính cho thấy Trung Quốc đang gặp khó khăn trong việc loại bỏ ảnh hưởng của việc đóng cửa gây ra cho hoạt động sản xuất và kinh doanh bán lẻ ở nước này. Trong tháng 7, doanh số bán lẻ của Trung Quốc tăng 2,7% so với một năm trước đó, song thấp hơn nhiều so với dự đoán 5% và thấp hơn so với con số 3,1% trong tháng 6. Các số liệu mới nhất cũng cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên đang ở mức cao kỷ lục.

Lĩnh vực bất động sản tiếp tục bị ảnh hưởng lớn trong bối cảnh phong trào tẩy chay thế chấp của người mua nhà khi họ mất niềm tin vào việc hoàn thành các dự án. Đầu tư bất động sản cũng giảm 12,3% so với tháng trước, mức giảm nhanh nhất trong năm nay. Trong khi đó doanh số bán nhà mới giảm sâu 28,9%.