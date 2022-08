Trung Quốc bất ngờ có động thái để "cứu" nền kinh tế

Đây được cho là nỗ lực phục hồi nhu cầu tín dụng của nước này nhằm xốc lại nền kinh tế đã bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Theo đó, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) cho biết họ đang hạ lãi suất đối với khoản vay trung hạn trị giá 400 tỷ nhân dân tệ (59,33 tỷ USD) cho các tổ chức tài chính xuống 10 điểm cơ bản, từ mức 2,85% xuống 2,75%.

Trung Quốc lần thứ 2 trong năm hạ lãi suất, trái ngược với động thái tăng mạnh lãi suất của các nền kinh tế lớn khác (Ảnh: Reuters).

Trước động thái này, các nhà kinh tế và chuyên gia phân tích cho rằng chính quyền Trung Quốc đang hỗ trợ nền kinh tế vốn đang trì trệ do đại dịch bằng cách nới lỏng chính sách, trái ngược với các nền kinh tế khác đang mạnh tay tăng lãi suất.

Chiến lược gia cấp cao về Trung Quốc tại ANZ Xing Zhaopeng cho biết ông rất ngạc nhiên về đợt cắt giảm lãi suất này của Trung Quốc. "Đó là một phản ứng đối với dữ liệu tín dụng suy yếu tuần trước. Chính phủ sẽ vẫn thận trọng về tăng trưởng và không để điều đó xảy ra", ông nói.

Dữ liệu tín dụng tuần trước cho thấy các khoản cho vay mới của các ngân hàng Trung Quốc đã giảm mạnh hơn so với dự báo trong tháng 7. Trong khi đó, tăng trưởng tín dụng nói chung cũng chậm lại do dịch Covid bùng phát khiến các doanh nghiệp và hộ gia đình cảnh giác với việc vay nợ thêm, do lo ngại về tình hình việc làm và khủng hoảng bất động sản sẽ trầm trọng hơn.

PBOC cho rằng động thái của họ là "giữ cho thanh khoản của hệ thống ngân hàng dồi dào ở mức hợp lý". Và với các khoản vay trung hạn trị giá 600 tỷ nhân dân tệ sẽ đáo hạn trong tuần này, thì việc chỉ phát hành khoản vay trị giá 400 tỷ nhân dân tệ cho thấy cùng với việc cắt giảm lãi suất, PBOC đang đồng thời rút khỏi hệ thống 200 tỷ nhân dân tệ.

Frances Cheung, chiến lược gia về tỷ giá tại ngân hàng OCBC, cho rằng việc cắt giảm 10 điểm cơ bản này được coi là tiền đề trước khi dư địa chính sách trở nên hẹp hơn trong tương lai khi PBOC cảm nhận được áp lực lạm phát cơ cấu.

Trong báo cáo chính sách tiền tệ quý II, PBOC cũng đã lặp lại tuyên bố rằng họ sẽ đẩy mạnh việc thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng và giữ cho thanh khoản dồi dào ở mức hợp lý, đồng thời theo dõi chặt chẽ tình hình lạm phát trong nước và nước ngoài.

Ken Cheung, giám đốc chiến lược về ngoại hối châu Á tại ngân hàng Mizuho, cho rằng những rủi ro tăng trưởng đi xuống do bùng phát dịch Covid-19 và cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực bất động sản khiến PBOC cắt giảm lãi suất để kích cầu, bất chấp cảnh báo về rủi ro lạm phát và tình trạng thanh khoản không ổn định.