Thủ tướng yêu cầu quản chặt thị trường vàng, ngoại hối

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 165 về việc tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn, nâng cao đời sống nhân dân.

Cụ thể, Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quản chặt thị trường ngoại hối và vàng, sẵn sàng can thiệp để ổn định thị trường.

NHNN phải có các giải pháp, công cụ cần thiết để bình ổn thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giữa giá quốc tế và trong nước. NHNN cũng cần tăng thanh, kiểm tra để phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến thị trường vàng, nhất là lợi dụng chính sách, găm hàng, đội giá, buôn lậu...

Sản phẩm vàng miếng của một thương hiệu (Ảnh: Mạnh Quân).

Thủ tướng lưu ý nhà điều hành cần sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 232 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng để sớm triển khai trong thực tiễn nhằm phát triển thị trường vàng ổn định, minh bạch, lành mạnh, bền vững, theo đúng quy luật thị trường.

Trước đó, tại cuộc họp về điều hành chính sách tiền tệ, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị các cơ quan chức năng tập trung chống buôn lậu vàng. NHNN được yêu cầu mở ngay trang thông tin điện tử về giá để minh bạch giá vàng, nghiên cứu thành lập sàn vàng.

NHNN đã phối hợp với UBND các tỉnh thành, cơ quan công an, thuế để thanh, kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định về hoạt động kinh doanh vàng, chế độ kế toán, thuế, hóa đơn chứng từ, phòng chống rửa tiền.

Cơ quan này cũng sắp ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 232, hồ sơ cấp phép nhập khẩu, sản xuất vàng miếng. Việc này đảm bảo các doanh nghiệp, ngân hàng nhanh chóng tham gia thị trường vàng.

Liên quan tới chính sách tiền tệ, tại công điện, Thủ tướng yêu cầu NHNN điều hành chủ động, hài hòa với chính sách tài khóa để ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Các tổ chức tín dụng cần tiếp tục giảm chi phí, hạ lãi suất, ưu tiên vốn cho sản xuất, kinh doanh, nhà ở xã hội... Cơ quan quản lý ngành ngân hàng cần kiểm soát, xử lý nghiêm dòng vốn tín dụng vào lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, xử lý nợ xấu, tăng thanh tra giám sát các tổ chức tín dụng không lành mạnh.

Năm nay, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng 8,3-8,5%, thu ngân sách nhà nước vượt dự toán 25%, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, đồng thời kiểm soát nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính tiếp tục có giải pháp miễn giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, mặt nước để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế cho người dân. Bộ này cũng được giao tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý để phát triển thị trường vốn, chứng khoán, tạo kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, theo quy luật thị trường. Bộ Xây dựng phải có giải pháp kịp thời, hiệu quả tăng nguồn cung bất động sản, đa dạng phân khúc, đa dạng sản phẩm để hạn chế sự chênh lệch cung cầu trong cơ cấu sản phẩm bất động sản. Phấn đấu năm 2025 hoàn thành 100.000 căn nhà ở xã hội và đưa kịp thời vào thị trường tiêu thụ.