Người mua vàng lỗ 7,7 triệu đồng/lượng sau một tuần

Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 8/9 đến 13/9, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 128,1-131,1 triệu đồng/lượng (mua - bán). Chênh lệch 2 chiều mua và bán là 3 triệu đồng.

Từ vùng đỉnh 133,8-135,8 triệu đồng/lượng (mua - bán) thiết lập đầu tuần, vàng miếng SJC đã giảm 5,7 triệu đồng mỗi lượng ở chiều thu mua và 4,7 triệu đồng chiều bán ra.

Như vậy, nếu người dân mua vàng miếng SJC tại vùng đỉnh 135,8 triệu đồng thì hiện các doanh nghiệp chỉ thu mua với giá 128,1 triệu đồng, tương ứng lỗ 7,7 triệu đồng mỗi lượng vàng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn đầu tuần được niêm yết tại 127,7-130,2 triệu đồng/lượng (mua - bán) và chốt tuần tại 125-128 triệu đồng/lượng (mua - bán). Sau một tuần, vàng nhẫn giảm 2,7 triệu đồng ở chiều mua và 2,2 triệu đồng chiều bán ra.

Mặt hàng vàng miếng SJC (Ảnh: Mạnh Quân).

Giá vàng trong nước giảm sau hàng loạt chỉ đạo “nóng” của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong tuần qua.

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phải vào cuộc, không để tình trạng thao túng, găm hàng, đội giá trên thị trường vàng. Thanh tra của Ngân hàng Nhà nước cũng phải vào cuộc tích cực, nếu cần thì Thanh tra Chính phủ xem xét hiện tượng găm hàng, đội giá, thao túng thị trường.

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình cũng giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước thành lập Đoàn thanh tra trong ngày 9/9.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 11/9 cũng yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước báo cáo tình hình, giải pháp quản lý thị trường tiền tệ, vàng, tỷ giá. Việc báo cáo phải trước ngày 14/9. Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc sẽ họp với Thống đốc, Phó thống đốc phụ trách và các bộ, cơ quan liên quan về nội dung này.

Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị quyết 278 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9 (phiên thứ nhất). Tại phiên họp này, Chính phủ đã thảo luận, cho ý kiến đối với 9 dự án luật quan trọng thuộc các lĩnh vực then chốt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại.

Trong đó, Chính phủ cho rằng Luật Thuế thu nhập cá nhân cần quy định rõ thu nhập từ hoạt động giao dịch mua bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế. Việc này để nâng cao tính minh bạch của thị trường, hạn chế đầu cơ vàng. Bộ Tài chính được giao phối hợp với Ngân hàng Nhà nước thống nhất nội dung này trong dự thảo luật.

Trái ngược diễn biến giảm giá trong nước, kim loại quý thế giới chốt tuần tại mức 3.641,4 USD/ounce, ghi nhận tuần tăng thứ 4 liên tiếp. Có thời điểm giá vàng thế giới lập đỉnh tại 3.672 USD/ounce.

Tuần này là giai đoạn quan trọng khi thị trường đón loạt dữ liệu kinh tế và quyết định lãi suất từ nhiều ngân hàng trung ương. Trong đó, Mỹ công bố khảo sát sản xuất Empire State (thứ 2), doanh số bán lẻ tháng 8 (thứ 3), dữ liệu khởi công xây dựng và giấy phép xây dựng (thứ 4).

Ngoài ra có quyết định chính sách tiền tệ từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Canada, Ngân hàng Anh và Ngân hàng Nhật Bản.

USD tự do giảm mạnh

Ngân hàng Nhà nước kết thúc tuần vừa rồi niêm yết tỷ giá trung tâm tại mức 25.216 đồng. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại được phép mua bán USD trong vùng 23.954-26.476 đồng.

Ngân hàng lớn niêm yết giá USD tại 26.160-26.476 đồng (mua - bán). Giá giao dịch USD ở ngân hàng cổ phần là 26.150- 26.476 đồng (mua - bán).

Trên thị trường tự do, các điểm thu đổi ngoại tệ niêm yết giá mua bán USD ở mức 26.460-26.560 đồng (mua - bán), giảm mạnh 455 đồng mỗi chiều.