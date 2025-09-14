Giá vàng miếng giảm 5,7 triệu đồng sau một tuần

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 8/9 đến 13/9, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 128,1-131,1 triệu đồng/lượng (mua - bán). Chênh lệch 2 chiều mua và bán là 3 triệu đồng.

Từ vùng đỉnh 133,8-135,8 triệu đồng/lượng (mua - bán) thiết lập đầu tuần, vàng miếng SJC đã giảm 5,7 triệu đồng mỗi lượng ở chiều thu mua và 4,7 triệu đồng chiều bán ra.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn đầu tuần được niêm yết tại 127,7-130,2 triệu đồng/lượng (mua - bán) và chốt tuần tại 125-128 triệu đồng/lượng (mua - bán). Như vậy, sau một tuần , vàng nhẫn giảm 2,7 triệu đồng ở chiều mua và 2,2 triệu đồng chiều bán ra.

Mặt hàng vàng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Mạnh Quân).

Giá vàng trong nước giảm sau hàng loạt chỉ đạo “nóng” của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong tuần qua. Trước đó, giá vàng trong nước tăng liên tục, bỏ xa thế giới, có thời điểm lên sát 136 triệu đồng/lượng.

Thủ tướng đánh giá đây là biến động "rất đáng chú ý". Thủ tướng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phải vào cuộc, không để tình trạng thao túng, găm hàng, đội giá trên thị trường vàng. Thanh tra của Ngân hàng Nhà nước cũng phải vào cuộc tích cực, nếu cần thì Thanh tra Chính phủ xem xét hiện tượng găm hàng, đội giá, thao túng thị trường.

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình cũng giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước thành lập Đoàn thanh tra trong ngày 9/9.

Đoàn sẽ thanh tra việc chấp hành chính sách của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp về kinh doanh vàng, phòng, chống rửa tiền, lập, sử dụng hóa đơn, chứng từ và các vấn đề khác liên quan. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm, Đoàn thanh tra sẽ chuyển thông tin, hồ sơ sang cơ quan công an xử lý và báo cáo Thủ tướng kết quả thanh tra trong tháng 9.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 11/9 cũng yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước báo cáo tình hình, giải pháp quản lý thị trường tiền tệ, vàng, tỷ giá. Việc báo cáo phải trước ngày 14/9. Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc sẽ họp với Thống đốc, Phó thống đốc phụ trách và các bộ, cơ quan liên quan về nội dung này.

Ngân hàng Nhà nước cho biết vàng với tính chất là tài sản biến động, gắn liền với nhiều yếu tố của thị trường, người dân cần cân nhắc và thận trọng khi mua và đầu tư để tránh rủi ro.

Người dân chỉ mua, bán vàng miếng SJC tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép. Đồng thời, người dân cần thực hiện đúng các quy định, góp phần ổn định thị trường, hạn chế tình trạng đầu cơ, làm giá và tác động tâm lý không cần thiết.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ không được cấp phép vẫn giao dịch vàng miếng với cá nhân, tổ chức là trái quy định. Việc giao dịch vàng miếng tại các đơn vị không có giấy phép kinh doanh vàng miếng sẽ bị xử phạt.

Từ ngày 10/10, cơ chế độc quyền sản xuất vàng miếng sẽ được xóa bỏ, theo Nghị định sửa đổi Nghị định 24 của Chính phủ. Thay vào đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ cấp phép mua bán, kinh doanh mặt hàng này cho các doanh nghiệp, ngân hàng đủ điều kiện. Ngân hàng Nhà nước cũng đang tham khảo kinh nghiệm quốc tế nhằm đề xuất các phương án cho phép lập sàn vàng, giao dịch vàng online.

Trái ngược diễn biến giảm giá trong nước, kim loại quý thế giới chốt tuần tại mức 3.641,4 USD/ounce, ghi nhận tuần tăng thứ 4 liên tiếp. Có thời điểm giá vàng thế giới lập đỉnh tại 3.672 USD/ounce.

Từ đầu năm, giá vàng thế giới đã tăng 39% và thường hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp. Các nhà đầu tư coi vàng như một công cụ phòng ngừa rủi ro trước lạm phát và sự bất ổn lớn.