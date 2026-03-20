Thịt Ba Lan tăng tốc vào Việt Nam

Phát biểu tại một sự kiện tiêu dùng diễn ra ngày 20/3 tại TPHCM, ông Wiesław Różański, đại diện Hiệp hội các Nhà sản xuất và Doanh nghiệp trong ngành công nghiệp thịt (UPEMI), nhận định Việt Nam sở hữu nền kinh tế tăng trưởng nhanh, cơ cấu dân số trẻ và nhu cầu ngày càng gia tăng đối với thực phẩm nhập khẩu chất lượng cao, trong đó có các sản phẩm thịt.

Ba Lan hiện là nhà sản xuất thực phẩm lớn thứ 5 trong Liên minh châu Âu và đang từng bước mở rộng hoạt động tại thị trường Việt Nam.

Số liệu cho thấy kim ngạch xuất khẩu từ Ba Lan sang Việt Nam tăng từ 175,7 triệu euro năm 2023 lên 193,4 triệu euro năm 2024, tương đương mức tăng khoảng 10%. Đáng chú ý, sản phẩm thịt bò Ba Lan đã chính thức được đưa vào thị trường Việt Nam từ tháng 10/2025, mở ra dư địa tăng trưởng mới cho ngành hàng này.

Trong bối cảnh nguồn cung trong nước còn hạn chế, đặc biệt ở mặt hàng thịt lợn, Việt Nam đang gia tăng nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, qua đó tạo cơ hội cho các nhà cung cấp nước ngoài, bao gồm các doanh nghiệp châu Âu.

Ông Wiesław Różański - đại diện Hiệp hội các Nhà sản xuất và Doanh nghiệp trong ngành công nghiệp thịt (Ảnh: UPEMI).

Theo các thống kê, nhu cầu tiêu thụ thịt tại Việt Nam tiếp tục tăng nhanh, trong đó tiêu thụ thịt lợn đạt 37 kg/người/năm vào 2024, còn thịt bò ở mức 7-8 kg/người/năm. Đây được xem là dư địa lớn để các sản phẩm thịt, trong đó có thịt bò Ba Lan, mở rộng thị phần.

Đại diện UPEMI cho rằng thời điểm hiện tại thuận lợi để đẩy mạnh quảng bá sản phẩm tại Việt Nam, khi thu nhập người dân cải thiện, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh và các ngành HoReCa (kinh doanh cung cấp thực phẩm, đồ uống và dịch vụ lưu trú), bán lẻ hiện đại, chế biến thực phẩm phát triển mạnh. Đồng thời, ngày càng nhiều cơ sở chế biến thịt của Ba Lan đã được cấp phép xuất khẩu sang Việt Nam.

Hiện các sản phẩm thịt, bao gồm thịt bò Ba Lan, đã có mặt tại một số chuỗi siêu thị lớn ở Hà Nội và TPHCM. Bên cạnh kênh bán lẻ, doanh nghiệp Ba Lan cũng đang mở rộng hiện diện trong lĩnh vực HoReCa.

Song song đó, các hoạt động xúc tiến thương mại như hội chợ, triển lãm, trong đó có Food & Hospitality Vietnam, tiếp tục được doanh nghiệp Ba Lan triển khai nhằm gia tăng nhận diện và tiếp cận người tiêu dùng Việt Nam.