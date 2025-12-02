Việt Nam chi hơn nửa tỷ USD nhập khẩu thịt từ Ấn Độ

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết trong 10 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu 811.300 tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, trị giá 1,62 tỷ USD, tăng 15,3% về lượng và tăng 14,4% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, Ấn Độ vẫn là thị trường cung cấp thịt và các sản phẩm từ thịt lớn nhất cho Việt Nam, chiếm 18,52% trong tổng lượng thịt nhập khẩu của cả nước. Cụ thể, Việt Nam nhập từ Ấn Độ 150.200 tấn, trị giá 535,52 triệu USD, giảm 5,8% về lượng, tăng 0,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Nhập khẩu thịt và các sản phẩm thịt của Việt Nam từ một số thị trường khác cũng giảm so với cùng kỳ năm 2024 như Australia, Hàn Quốc, Đức, Iran, Nhật Bản...

Tuy nhiên số liệu của Cục Hải quan cho thấy, Việt Nam cũng tăng nhập khẩu các mặt hàng này từ nhiều thị trường trong 10 tháng như Nga, Mỹ, Brazil, Canada, Ba Lan, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Italy, Pháp, Bỉ, Trung Quốc...

Thịt lợn đông lạnh nhập khẩu (Ảnh: H.T).

Theo thống kê, Việt Nam chủ yếu nhập các loại thịt và phụ phẩm sau giết mổ. Trong đó, thịt và phụ phẩm gia cầm chiếm nhiều nhất (36,33%). Tiếp theo là thịt trâu đông lạnh (16,95%), thịt lợn tươi hoặc đông lạnh (19,66%), phụ phẩm lợn, trâu, bò (18,96%) và thịt bò (3,79%).

Về thịt lợn tươi hoặc đông lạnh, trong 10 tháng, Việt Nam nhập 159.400 tấn, trị giá 358,26 triệu USD, tăng mạnh gần 96% về lượng và 91% về giá trị so với cùng kỳ 2024. Giá nhập khẩu trung bình đạt 2.240 USD/tấn, giảm 2,7%.

Việt Nam nhập thịt lợn từ 25 thị trường, trong đó Nga dẫn đầu với hơn 51% thị phần, tiếp theo là Brazil (29,54%), Canada (4,18%), Đức (3,36%), Tây Ban Nha (3%), Hà Lan (2,27%) và các thị trường khác chiếm 6,32%.

Về xuất khẩu, theo tính toán từ số liệu thống kê của Cục Hải quan, 10 tháng qua, Việt Nam xuất khẩu 18.720 tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, trị giá 96,44 triệu USD, tăng 0,6% về lượng và tăng 15,2% về trị giá so với 10 tháng năm 2024.

Hong Kong (Trung Quốc) vẫn là thị trường xuất khẩu thịt và các sản phẩm thịt lớn nhất của Việt Nam, chiếm 44,94% về lượng và 60,55% về trị giá, đạt 8,4 nghìn tấn, trị giá 58,4 triệu USD.

Giá lợn hơi trong nước tiếp tục giảm

Về thị trường trong nước, trong tháng 11, giá lợn hơi trên cả nước tiếp tục xu hướng giảm so với tháng 10, dao động 49.000-54.000 đồng/kg. Cụ thể, giá lợn hơi tại khu vực miền Bắc dao động 49.000-54.000 đồng/kg, những ngày đầu tháng 11 giá giảm 2.000-5.000 đồng/kg, sau tiếp tục giảm 1.000-5.000 đồng/kg, rồi chững lại đến cuối tháng tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg so với những ngày cuối tháng 10.

Lợn hơi xuất chuồng (Ảnh: Nguyễn Cường).

Giá lợn hơi tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên dao động 49.000-53.000 đồng/kg, trong những ngày đầu tháng 11, giá lợn hơi giảm 3.000-5.000 đồng/kg, đến giữa tháng giảm 4.000 đồng/kg, sau đó giảm 1.000-3.000 đồng/kg và sau đó ổn định.

Giá lợn hơi tại khu vực miền Nam dao động 50.000-54.000 đồng/kg, những ngày đầu tháng 11, giá lợn hơi giảm 3.000-5.000 đồng/kg, đến giữa tháng giảm 3.000-4.000 đồng/kg, sau đó ổn định và cho đến những ngày cuối tháng tăng 1.000 đồng/kg.