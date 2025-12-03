Quỹ “cá mập” sở hữu danh mục 4,9 tỷ USD sắp lên sàn chứng khoán

Ngày 2/12, Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc đăng ký lưu ký tập trung cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống UPCoM. Công ty này sẽ đưa toàn bộ 31,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành (tương đương 100% lượng cổ phiếu) lên giao dịch trên sàn UPCoM.

Hơn 31 triệu cổ phiếu của quỹ sở hữu danh mục 4,9 tỷ USD sắp lên sàn chứng khoán (Ảnh: DC).

Công ty quản lý quỹ này là quỹ đầu tiên chuyên quản lý quỹ nội địa tại Việt Nam. Cơ cấu cổ đông doanh nghiệp hiện gồm 3 tổ chức là Dragon Capital Markets (Europe) Limited nắm 48%; Dragon Capital Management (HK) Limited sở hữu 39,95%; và DRE SPC nắm 4,81%. Nhóm cổ đông cá nhân nắm giữ 7,24% vốn điều lệ còn lại.

Theo bản công bố thông tin ngày 2/12, tính đến tháng 5 năm nay, quỹ này đang tư vấn và quản lý tổng tài sản khoảng 128.000 tỷ đồng (tương đương 4,9 tỷ USD). Quỹ gắn liền với tên tuổi ông Dominic Scriven, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Giám đốc Dragon Capital Group từ năm 1994 đến nay.

Về kết quả kinh doanh năm 2024, DCVFM mang về hơn 1.060 tỷ đồng doanh thu, tăng 4% so với năm trước và lãi trước thuế gần 297 tỷ đồng, giảm 20%. Trong 6 tháng qua, công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế 69,86 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ năm 2024.