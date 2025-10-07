Chứng khoán Việt Nam đạt 11 triệu tài khoản, sớm hơn 5 năm so với mục tiêu

Theo số liệu từ Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), số lượng tài khoản của nhà đầu tư trong nước đã tăng thêm gần 290.000 tài khoản trong tháng 9. Đây là tháng tăng thứ 4 liên tiếp, đồng thời là mức tăng mạnh nhất trong vòng 1 năm trở lại đây.

Phần lớn tài khoản mở mới đến từ nhà đầu tư cá nhân, trong khi tổ chức chỉ thêm 105 tài khoản.

Luỹ kế từ đầu năm, số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước đã tăng 1,74 triệu tài khoản. Tính đến cuối tháng 9, nhà đầu tư cá nhân có tổng cộng gần 11 triệu tài khoản, tương đương khoảng 11% dân số.

Như vậy, mục tiêu đạt mốc 11 triệu tài khoản vào năm 2030 theo Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán được Chính phủ phê duyệt cuối năm 2023 đã sớm hoàn thành.

Cột mốc này đạt được ngay trước thời điểm mang tính lịch sử với chứng khoán Việt Nam, thời điểm FTSE Russell công bố kết quả phân hạng thị trường.

Trước thềm công bố kết quả nâng hạng, Việt Nam đã vượt mục tiêu 11 triệu tài khoản chứng khoán trước hạn 5 năm (Ảnh: DT).

Dự kiến, rạng sáng ngày 8/10 theo giờ Việt Nam (sau khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa phiên 7/10), FTSE Russell sẽ công bố Báo cáo Phân loại Quốc gia Cổ phiếu FTSE tháng 9/2025.

Việt Nam hiện đang nằm trong danh sách theo dõi và được FTSE đánh giá có khả năng cao được tái phân loại từ thị trường Cận biên lên thị trường Mới nổi Thứ cấp.

Nhiều công ty chứng khoán trong nước nêu dự báo Việt Nam có thể được FTSE Russell chấp thuận nâng hạng. Ước tính, khoảng 30 cổ phiếu Việt Nam sẽ được bổ sung vào danh mục của các quỹ chỉ số, ước tính có thể thu hút ít nhất 1 tỷ USD từ các quỹ chỉ số toàn cầu

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Trương Hiền Phương, Giám đốc cấp cao Công ty chứng khoán KIS Việt Nam, cho biết nếu được nâng hạng, nhiều quỹ lớn sẽ đến Việt Nam.

Ông Phương dự đoán, không chỉ còn dừng lại ở các quỹ đầu tư trị giá vài chục, vài trăm triệu USD như hiện tại, nhiều quỹ với quy mô lên đến hàng tỷ USD sẽ rót vốn vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây là cơ hội mà bất kỳ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp lớn, đều muốn nắm bắt khi niêm yết cổ phiếu lên sàn.