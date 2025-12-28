Sôi động thông tin liên quan hệ sinh thái doanh nghiệp tỷ phú Vượng

Vingroup xin rút đăng ký đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Theo công văn gửi Chính phủ ngày 25/12, Vingroup đề nghị rút đăng ký đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đã trình từ tháng 5, nhằm tập trung nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược khác.

Tập đoàn cho biết quyết định này được cân nhắc kỹ lưỡng để ưu tiên các nhiệm vụ trọng điểm vừa được giao, nổi bật là dự án Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội quy mô hơn 9.000ha, cùng một số tuyến đường sắt quan trọng như Bến Thành - Cần Giờ và Hà Nội - Quảng Ninh... và nhiều dự án khác trong nhiều lĩnh vực.

VinSpeed được chọn là nhà đầu tư tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ gần 4 tỷ USD (Ảnh: IT).

VinSpeed tăng vốn mạnh trong ngày xin rút khỏi đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Theo thông tin mới nhất trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ngày 25/12, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed (VinSpeed) thay đổi đăng ký kinh doanh.

Cụ thể, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ từ 33.000 tỷ đồng lên 45.000 tỷ đồng. Thông tin về cơ cấu cổ đông sau khi phát hành thêm cổ phiếu không được tiết lộ. Doanh nghiệp thành lập vào ngày 6/5 với vốn điều lệ 6.000 tỷ đồng. Như vậy, chỉ sau hơn 7 tháng, vốn doanh nghiệp đã tăng gấp 7,5 lần.

Tổng giám đốc hiện tại là ông Phạm Thiếu Hoa (sinh năm 1963). Chủ tịch HĐQT là ông Phạm Nhật Vượng. Cả 2 người đồng thời là đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương tăng vốn hơn 10.000 tỷ đồng

Trong khi Vingroup gây xôn xao với quyết định rút khỏi dự án đường sắt cao tốc, thì Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương vừa thêm hơn 10.000 tỷ đồng vốn để củng cố năng lực tài chính.

Theo dữ liệu cập nhật từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ngày 24/12, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Thaco) đã chính thức điều chỉnh giấy phép kinh doanh. Cụ thể, vốn điều lệ của tập đoàn đã tăng mạnh 33%, từ mức 30.389 tỷ đồng lên 40.519 tỷ đồng.

Về cơ cấu cổ đông sau tăng vốn, nguồn vốn tư nhân trong nước vẫn nắm quyền chi phối với tỷ lệ 73%. Khối ngoại hiện nắm giữ 27% vốn, bao gồm 106 pháp nhân.

Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương vừa tăng vốn lên 40.500 tỷ đồng (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong đó, cổ đông chiến lược Jardine Cycle & Carriage (JC&C) đến từ Singapore tiếp tục là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất. Tỷ lệ sở hữu của JC&C vẫn giữ ở mức 26,7%, tương ứng giá trị vốn góp tăng từ 8.127 tỷ đồng lên 10.836 tỷ đồng. Các nhà đầu tư ngoại còn lại đa phần là các cá nhân liên quan đến Hàn Quốc như Jun Young Jin (0,031%), Yuhn Young Lae (0,029%) hay Yuhn Ji Hoon (0,018%).

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Vingroup rút lui, 4 cái tên còn lại ra sao?

Sau khi Vingroup xin rút đăng ký đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, danh sách nhà đầu tư quan tâm hiện còn 4 doanh nghiệp gồm: Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Việt Nam, Tập đoàn Trường Hải (Thaco), Công ty cổ phần Tập đoàn Discovery và Công ty TNHH Việt Nam 3000. Trước đó, một doanh nghiệp khác từng đăng ký đầu tư đã không còn liên lạc được.

Với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 67 tỷ USD, năng lực tài chính và kỹ thuật của các doanh nghiệp còn lại đang được dư luận đặc biệt quan tâm.

Trong số này, Thaco là cái tên nổi bật nhất, với vốn điều lệ hơn 30.500 tỷ đồng và sự tham gia của 108 nhà đầu tư nước ngoài. Doanh nghiệp cho biết sẽ góp 20% vốn, phần còn lại huy động từ các tổ chức trong và ngoài nước, với thời gian thi công toàn tuyến khoảng 7 năm.

Ông Nguyễn Nam Thiều, Chủ tịch Hội đồng quản trị Discovery Group (Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng).

Ở chiều ngược lại, Discovery và Việt Nam 3000 gây nhiều hoài nghi. Discovery chỉ có khoảng 70 nhân sự, vốn 2.000-3.000 tỷ đồng nhưng đề xuất đầu tư dự án hơn 63 tỷ USD. Việt Nam 3000 có vốn điều lệ khoảng 369 tỷ đồng, hồ sơ năng lực tài chính bị các cơ quan quản lý đánh giá là chưa rõ ràng, nhiều nội dung đề xuất còn mang tính chung chung.

Tổng giám đốc Vinpearl từ nhiệm

Công ty cổ phần Vinpearl (mã chứng khoán: VPL) đã nhận được đơn từ nhiệm của ông Đặng Thanh Thủy, Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Vinpearl cho biết việc từ nhiệm sẽ có hiệu lực sau khi hoàn tất quy trình lấy ý kiến và được HĐQT công ty thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật đối với ông Đặng Thanh Thủy. Lý do từ nhiệm cũng như phương án nhân sự thay thế không được doanh nghiệp tiết lộ.

Ông Đặng Thanh Thủy (SN 1969) gia nhập Vinpearl từ năm 2004. Ông từng là Phó tổng giám đốc phụ trách phát triển dự án, thành viên HĐQT Vinpearl, và từ năm 2024 giữ chức Tổng giám đốc Vinpearl.

Vinpearl có tổng giám đốc mới

Công ty cổ phần Vinpearl chính thức bổ nhiệm bà Ngô Thị Hương làm Tổng giám đốc thay cho ông Đặng Thanh Thủy.

Doanh nghiệp nêu việc bổ nhiệm bà Ngô Thị Hương là bước đi nhằm củng cố năng lực lãnh đạo, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng bền vững và mở rộng vị thế công ty trên thị trường du lịch, nghỉ dưỡng Việt Nam.

Bà Ngô Thị Hương (sinh năm 1982) có bằng thạc sĩ University of London (Anh), cùng các chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế và trong nước như CIMA, ACCA, VACPA, VTCA. Gia nhập hệ sinh thái Vingroup từ năm 2017, bà từng giữ nhiều vị trí chủ chốt tại Vincom Logistics và Vinpearl.

Hộ kinh doanh không đủ tiền nộp phạt, truy đến tài sản của người liên quan

Theo Nghị định 159/2025/NĐ-CP, từ ngày 1/1/2026, đối với hộ kinh doanh, nếu tài sản chung không đủ để nộp phạt, cơ quan chức năng sẽ cưỡng chế trực tiếp vào tài sản riêng của chủ hộ và các thành viên góp vốn.

Nếu Hộ kinh doanh vi phạm (như trốn thuế, vi phạm PCCC, kinh doanh hàng giả…) và bị phạt tiền, trách nhiệm nộp phạt sẽ không dừng lại ở cửa hàng kinh doanh. Nghị định quy định rõ trình tự cưỡng chế tài sản đối với Hộ kinh doanh khi không đủ tiền nộp phạt như sau:

Bước 1: Trừ tiền từ tài khoản kinh doanh

Bước 2: Trừ tiền từ tài khoản cá nhân

Bước 3: Trừ vào lương và thu nhập

Bước 4: Kê biên tài sản riêng (nhà, đất, xe…)

Nếu các nguồn tiền trên vẫn không đủ nộp phạt, cơ quan chức năng sẽ tiến hành kê biên tài sản riêng của chủ hộ và các thành viên (nhà cửa, đất đai, phương tiện đi lại…) để bán đấu giá bù vào tiền phạt.