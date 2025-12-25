Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Vingroup rút lui, 4 cái tên còn lại ra sao?

Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) vừa rút đăng ký đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam do tập đoàn này vừa được giao thêm các dự án lớn như Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội có quy mô hơn 9.000ha nên muốn tập trung nguồn lực để thực thi tốt nhiệm vụ.

Tại dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam, theo Vingroup hiện có nhiều nhà đầu tư lớn khác tham gia như Thaco Trường Hải, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Việt Nam, Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Vietnam 3000)... Do đó, Vingroup cho rằng việc công ty xin rút đăng ký đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam không ảnh hưởng tới việc triển khai dự án.

Trước khi Vingroup xin rút, một bên cũng đã “biến mất” không liên lạc được. Như vậy, hiện có 4 doanh nghiệp đăng ký đầu tư dự án gồm: Công ty TNHH Việt Nam 3000 - Tập đoàn Đầu tư và phát triển Việt Nam (Việt Nam 3000), Công ty cổ phần Tập đoàn Discovery, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Việt Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Thaco) của tỷ phú Trần Bá Dương và Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Trong khi Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Việt Nam là công ty Nhà nước thì Thaco là cái tên quen thuộc trên thương trường kinh doanh. Tập đoàn Discovery và Việt Nam 3000 vẫn còn những “bí ẩn”.

Được biết, tổng vốn đầu tư đường sắt cao tốc Bắc - Nam dự kiến hơn 67 tỷ USD. Số vốn khổng lồ đi cùng quy mô của dự án đặt ra câu hỏi lớn về năng lực kỹ thuật cũng như tiềm lực tài chính của các nhà đầu tư tham gia.

Thaco - vốn điều lệ hơn 30.500 tỷ đồng, có đến 108 nhà đầu tư ngoại đang tham gia sở hữu

Nhà sáng lập Thaco, ông Trần Bá Dương (Ảnh: DT).

Thaco là Tập đoàn được ông Trần Bá Dương thành lập năm 1997 tại Đồng Nai. Ghi dấu trong lĩnh vực lắp ráp ô tô, cơ khí… tập đoàn thời gian gần đây xuất hiện nhiều hơn ở mảng nông nghiệp và bán lẻ (sau khi mua lại siêu thị Emart từ đối tác Hàn Quốc). Năm nay, việc Thaco đăng ký tham gia dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam cũng gây nhiều bất ngờ cho thị trường.

Thaco đang có tổng vốn điều lệ hiện ở mức 30.510 tỷ đồng, được hậu thuẫn bởi nhiều nhà đầu tư ngoại. Trong đó, Jardine Cycle & Carriage Limited (JC&C) của Singapore đang nắm giữ tỷ lệ lớn nhất với 26,6% vốn, tương đương 813 triệu cổ phần.

Bên cạnh JC&C, còn có 107 nhà đầu tư nước ngoài khác góp vốn vào tập đoàn, gồm nhiều cá nhân mang quốc tịch Hàn Quốc như Jung Mihuyn, Kim Miae, Kim Heejung, Ko Young Ran, Bae Eun Jung…

Trình bày phương án đầu tư của mình, Thaco cho biết sẽ chịu trách nhiệm 20% vốn đầu tư, 80% là huy động và đi vay. Ngoài vốn tự có, doanh nghiệp sẽ thành lập các công ty để huy động vốn đầu tư từ các doanh nghiệp, tập đoàn trong nước và quốc tế. Tổng thời gian thi công và hoàn thành toàn tuyến là 7 năm.

Discovery: Chỉ có 67 nhân sự, vốn 2.000-3.000 tỷ đồng nhưng tuyên bố không vay vốn Nhà nước

Ông Nguyễn Nam Thiều, Chủ tịch Hội đồng quản trị Discovery Group (Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng).

Còn Công ty cổ phần Tập đoàn Discovery được lập từ tháng 3/2016 với vốn điều lệ 260 tỷ đồng. Doanh nghiệp đang hoạt động đa ngành nghề từ bán dẫn, bất động sản, mua bán và sáp nhập, cũng như kinh doanh xăng dầu và khai thác khoáng sản.

Discovery đề xuất vốn đầu tư đường sắt cao tốc Bắc - Nam dự kiến 63 tỷ USD, triển khai trong 6 năm xây dựng (thêm một năm chuẩn bị).

Tại buổi đối thoại với Chính phủ và các bộ, ngành liên quan mới đây, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty là ông Nguyễn Nam Thiều mong muốn được hợp tác đầu tư vào dự án theo phương án kinh doanh thu hồi vốn.

Tuy nhiên, khi được hỏi về quy mô nhân sự, vốn đầu tư của Discovery Group và năng lực thực hiện dự án, ông Thiều cho hay tập đoàn có nhân sự khoảng 70 người và tổng vốn khoảng 2.000-3.000 tỷ đồng, bằng 0,2% tổng mức đầu tư của dự án (67 tỷ USD).

Việt Nam 3000: Chuyên viết thuê báo cáo, thiết kế powerpoint nhưng lại xin làm đường sắt

Đại diện Công ty TNHH Việt Nam 3000 phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: VGP).

Gây bất ngờ hơn là Việt Nam 3000 - doanh nghiệp được thành lập tháng 12/2020, tại Hà Nội. Vốn điều lệ công ty này vào khoảng 369 tỷ đồng, do bà Ngô Thị Thắng làm Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật.

Trên website giới thiệu về doanh nghiệp, Việt Nam 3000 mô tả "là một công ty được thành lập để thực hiện hóa một phần chương trình "Thế giới 3000" tại Việt Nam, chương trình phát triển kinh tế thế giới và nhân quyền. Tổ chức tài chính bảo hộ cho chương trình này là tổ chức tài chính hùng hậu, lớn nhất thế giới".

Doanh nghiệp cũng đăng ký hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư và hợp tác đầu tư; công nghệ; công nghiệp; phát triển bất động sản; nông nghiệp và thương mại… Song, ở phần danh mục dự án, Việt Nam 3000 giới thiệu duy nhất dịch vụ là thiết kế powerpoint.

Tham gia vào lĩnh vực đường sắc, Việt Nam 3000 tiếp tục gây chú ý khi bỏ ngỏ về năng lực tài chính của công ty và nếu hợp tác theo hình thức đối tác công tư, tỷ lệ vốn của doanh nghiệp đóng góp sẽ là bao nhiêu…

Bộ Xây dựng đã có nhận xét hồ sơ Vietnam 300 chưa chứng minh năng lực tài chính rõ ràng, các đề xuất về tiến độ cũng rất "mơ hồ". Ngân hàng Nhà nước cũng đề nghị doanh nghiệp công khai cụ thể nguồn lực tài chính doanh nghiệp nhắc đến, thay vì những lời hứa hẹn chung chung về việc "mang 100% vốn về Việt Nam".