VinSpeed tăng vốn mạnh trong ngày xin rút khỏi đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Thông tin mới nhất trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy, ngày 25/12, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed (VinSpeed) thay đổi đăng ký kinh doanh.

Cụ thể, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ từ 33.000 tỷ đồng lên 45.000 tỷ đồng. Thông tin về cơ cấu cổ đông sau khi phát hành thêm cổ phiếu không được tiết lộ.

VinSpeed được đăng ký thành lập vào ngày 6/5 với vốn điều lệ 6.000 tỷ đồng. Như vậy, chỉ sau hơn 7 tháng, vốn doanh nghiệp đã tăng gấp 7,5 lần.

VinSpeed được chọn là nhà đầu tư tuyến metro Bến Thành – Cần Giờ gần 4 tỷ USD (Ảnh: IT).

Doanh nghiệp đăng ký nhiều ngành nghề kinh doanh. Trong đó, ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình đường sắt, chi tiết là gồm xây dựng công trình đường sắt và xây dựng công trình công nghiệp đường sắt.

Các ngành nghề kinh doanh khác cũng liên quan đến công nghiệp đường sắt như vận tải hành khách, bốc xếp hàng hóa, dịch vụ ăn uống, sản xuất động cơ, tua bin, sản xuất đầu máy xe lửa, xe điện và toa xe.

Ban đầu, 6 cổ đông sáng lập gồm tổ chức và cá nhân, bao gồm Tập đoàn Vingroup góp 600 tỷ đồng, sở hữu 10% cổ phần; Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam góp 2.100 tỷ đồng, sở hữu 35% cổ phần; bà Phạm Thúy Hằng - Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup - góp 180 tỷ đồng, sở hữu 3% cổ phần; ông Phạm Nhật Vượng góp 3.060 tỷ đồng, sở hữu 51% cổ phần; ông Phạm Nhật Minh Hoàng và Phạm Nhật Quân Anh mỗi người góp 30 tỷ đồng, sở hữu tương ứng 0,5% cổ phần.

Tổng giám đốc VinSpeed hiện tại là ông Phạm Thiếu Hoa (sinh năm 1963). Chủ tịch HĐQT là ông Phạm Nhật Vượng. Cả 2 người đồng thời là đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Cũng trong ngày 25/12, trong văn bản gửi Chính phủ, Vingroup đề nghị rút đăng ký đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Quyết định xin rút đã được tập đoàn cân nhắc kỹ lưỡng nhằm đảm bảo tập trung tối đa nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược trọng điểm vừa được giao nhiệm vụ triển khai.

Điển hình là dự án Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội có quy mô hơn 9.000ha, với trung tâm là quần thể các công trình thể thao chất lượng cao, bao gồm sân vận động Trống Đồng. Tập đoàn xác định phải tập trung tối đa nguồn lực để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng đã cam kết.

Cùng với dự án Khu đô thị thể thao Olympic, Vingroup cũng được giao làm chủ đầu tư một số tuyến hạ tầng giao thông quan trọng như: tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ; tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh…

Ngoài ra, tập đoàn này cũng đang triển khai hàng loạt dự án công nghiệp, năng lượng và hạ tầng quan trọng khác như Nhà máy sản xuất thép VinMetal; 2 nhà máy điện gió tại Kỳ Anh (Hà Tĩnh), nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng, siêu đô thị biển Cần Giờ… Các dự án này đòi hỏi đầu tư rất lớn về nguồn vốn, thời gian và năng lực triển khai.