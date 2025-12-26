Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương tăng vốn hơn 10.000 tỷ đồng

Theo dữ liệu cập nhật từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ngày 24/12, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Thaco) đã chính thức điều chỉnh giấy phép kinh doanh. Cụ thể, vốn điều lệ của tập đoàn đã tăng mạnh 33%, từ mức 30.389 tỷ đồng lên 40.519 tỷ đồng.

Đáng chú ý, động thái "bơm" thêm hơn 10.000 tỷ đồng này diễn ra chỉ đúng một ngày trước khi đối thủ cạnh tranh là Vingroup công bố thông tin muốn rút khỏi liên danh đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Diễn biến trái chiều này khiến giới quan sát nhận định Thaco đang dồn toàn lực để chứng minh năng lực tài chính, sẵn sàng "tự làm" hoặc dẫn dắt liên danh mới trong siêu dự án này.

Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương vừa tăng vốn lên 40.500 tỷ đồng (Ảnh: Cổng Thông tin quốc gia về Đăng ký Doanh nghiệp).

Về cơ cấu cổ đông sau tăng vốn, nguồn vốn tư nhân trong nước vẫn nắm quyền chi phối với tỷ lệ 73%. Khối ngoại hiện nắm giữ 27% vốn, bao gồm 106 pháp nhân.

Trong đó, cổ đông chiến lược Jardine Cycle & Carriage (JC&C) đến từ Singapore tiếp tục là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất. Tỷ lệ sở hữu của JC&C vẫn giữ ở mức 26,7%, tương ứng giá trị vốn góp tăng từ 8.127 tỷ đồng lên 10.836 tỷ đồng. Các nhà đầu tư ngoại còn lại đa phần là các cá nhân liên quan đến Hàn Quốc như Jun Young Jin (0,031%), Yuhn Young Lae (0,029%) hay Yuhn Ji Hoon (0,018%).

Được ông Trần Bá Dương thành lập năm 1997 tại Đồng Nai, Thaco từ một doanh nghiệp chuyên về cơ khí, lắp ráp ô tô nay đã phát triển thành tập đoàn đa ngành, mở rộng sang nông nghiệp và bán lẻ (sau thương vụ mua lại Emart). Năm 2025, việc Thaco đăng ký làm đường sắt cao tốc là một bất ngờ lớn với thị trường.

Theo phương án đầu tư trình cơ quan chức năng, Thaco cam kết chịu trách nhiệm 20% vốn đối ứng, 80% còn lại sẽ huy động từ các đối tác trong nước, quốc tế và vốn vay. Tập đoàn cũng đặt mục tiêu tham vọng hoàn thành toàn tuyến chỉ trong 7 năm. Do đó, việc tăng vốn điều lệ được xem là bước đi bắt buộc để bổ sung nguồn lực thực hiện các dự án quy mô lớn trong giai đoạn tới, đúng như kế hoạch đã công bố hồi cuối tháng 11.