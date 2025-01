Sasco của ông Johnathan Hạnh Nguyễn lãi gấp 3 lần nhờ hàng không phục hồi

Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco - mã chứng khoán: SAS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2024.

Trong quý cuối năm này, Sasco đạt doanh thu hơn 789 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 136 tỷ đồng, gấp 3 lần. Công ty cho biết thị trường hàng không phục hồi, doanh nghiệp áp dụng nhiều chương trình bán hàng kích thích khách hàng sử dụng dịch vụ, hàng hóa.

Sasco đã trích lập dự phòng 42 tỷ đồng cho các khoản công nợ phải thu khó đòi liên quan đến Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt trong năm 2023, kiểm soát chi phí góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Sasco (Ảnh: SAS).

Tính chung cả năm 2024, Sasco đạt doanh thu 2.906 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 430 tỷ đồng, tăng lần lượt 13% và 50% so với năm trước. So với kế hoạch đề ra, công ty do ông Johnathan Hạnh Nguyễn làm Chủ tịch HĐQT đã vượt 4% doanh thu và 25% lợi nhuận.

Tại thời điểm cuối năm 2024, tổng tài sản của công ty đạt 2.370 tỷ đồng, trong đó tiền nhàn rỗi hơn 754 tỷ đồng. Sasco không có nợ vay tài chính.

Tại Sasco, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) sở hữu 49,1% vốn. Các doanh nghiệp liên quan ông Johnathan Hạnh Nguyễn nắm trên 45% vốn.

Năm qua cũng là năm đầu tiên, bà Lê Hồng Thủy Tiên - vợ ông Johnathan Hạnh Nguyễn - làm Thành viên HĐQT Sasco. Bà Thủy Tiên còn là Tổng giám đốc IPPG và người đại diện của 2 doanh nghiệp đóng vai trò cổ đông lớn của Sasco.