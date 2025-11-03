Ngày 31/10, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 375 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần chứng khoán Thủ Đô.

Cụ thể, Chứng khoán Thủ Đô bị phạt tiền 187,5 triệu đồng do có hành vi vi phạm quy định về hạn chế cho vay.

Tại một số thời điểm từ ngày 26/12/2023 đến ngày 30/5 năm nay, công ty cho một số cá nhân vay tiền thông qua các hợp đồng đặt cọc mua bán giấy tờ có giá nhưng đến thời điểm chuyển giao, công ty thông báo hủy hợp đồng và các cá nhân hoàn trả lại tiền đặt cọc theo hợp đồng đã ký.

Trước đó, ngày 29/10, Thanh tra UBCKNN cũng đã ban hành Quyết định số 371 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh (Xã Nhuận Đức, TPHCM).

Công ty này bị phạt tiền 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật với các tài liệu. Cụ thể, các tài liệu này có báo cáo tài chính năm 2023, 2024 đã được kiểm toán; báo cáo thường niên 2023, 2024; báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, 2024; báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024, 6 tháng đầu năm 2025; tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, 2025; biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, 2025; nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, 2025).

Chứng khoán Thủ Đô, Thực phẩm Vĩnh Long… bị phạt hàng trăm triệu đồng (Ảnh: DT).

Cùng ngày 29/10, UBCKNN cũng ban hành Quyết định số 370 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long (mã chứng khoán: VLF).

Công ty này bị phạt tiền 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu gồm báo cáo tài chính riêng và hợp nhất soát xét bán niên năm 2024, năm 2025; báo cáo tài chính đã được kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2023, năm 2024; báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý I/2025; báo cáo thường niên năm 2023, năm 2024; nghị quyết và biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, năm 2025; báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024….

Song song, công ty còn bị phạt tiền 17,5 triệu đồng đối với hành vi không xây dựng, trình đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát… Công ty này cũng bị cảnh cáo đối với hành vi không ban hành quy chế về công bố thông tin theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 42 Nghị định số 156/2020 của Chính phủ.

Doanh nghiệp này còn bị phạt tiền 125 triệu đồng đối với hành vi không đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điểm a khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021 của Chính phủ. Công ty hiện chỉ có 2 thành viên Ban Kiểm soát, không đủ số lượng ít nhất 3 thành viên Ban kiểm soát theo quy định.

Tổng mức phạt tiền đối với Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long lên đến 235 triệu đồng.