Bán “chui” 1,2 triệu cổ phiếu, lãnh đạo bị phạt tiền và đình chỉ giao dịch

Cụ thể, ngày 16/10, cá nhân là ông Nguyễn Văn Thiện (TP Hà Nội) vừa bị UBCKNN phạt tiền 205.852.500 đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Được biết, ngày 4/7, ông Nguyễn Văn Thiện - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (mã chứng khoán: FID) - đã bán 1.176.300 cổ phiếu FID (tương ứng 11,763 tỷ đồng theo mệnh giá) nhưng không báo cáo, công bố thông tin về giao dịch dự kiến.

Ông Thiện cũng phải chịu hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 4 tháng, theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Trước đó ngày 14/10, UBCKNN ban hành quyết định phạt tiền 92.500.000 đồng đối với Công ty cổ phần Năng lượng Bitexco (The Manor, phường Từ Liêm, TP Hà Nội).

Nguyên nhân do công ty không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2020 và bán niên năm 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020 và bán niên năm 2021; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020 và bán niên năm 2021….

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có quyết định xử phạt loạt doanh nghiệp và một cá nhân (Ảnh: DT).

Cùng ngày, UBCKNN đã phạt tiền 92.500.000 đồng đối với Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển Đô thị Ân Phú (phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng), do không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu: Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022.

Công ty cũng gửi nội dung công bố thông tin không đúng thời hạn cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021, Báo cáo tài chính năm 2021, công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu APBCH2125001, về kết quả chào bán trái phiếu APBCH2225001….

Vào ngày 8/10, Thanh tra UBCKNN cũng đã xử phạt 185 triệu đồng đối với Công ty cổ phần chứng khoán Tiên Phong (phường Sài Gòn, TPHCM). Nguyên nhân, Chứng khoán Tiên Phong không công bố thông tin đối với Tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022; Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn đối với: Kết quả chào bán trái phiếu đối với mã trái phiếu ORSH2328001, Báo cáo tình hình tài chính năm 2024). Công ty cũng không báo cáo cho UBCKNN về việc chấm dứt hợp đồng lao động với người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán….