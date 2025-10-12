Sonadezi Châu Đức, Chứng khoán Tiên Phong bị xử phạt

Ngày 10/10, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức (mã chứng khoán: SZC) với tổng số tiền 507,5 triệu đồng, do nhiều hành vi vi phạm quy định công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Sonadezi Châu Đức bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn các báo cáo bắt buộc. Công ty không đăng tải báo cáo về tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu đối với các trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán năm 2022 và 2024 trên chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của HNX.

Ngoài ra, Sonadezi Châu Đức cũng chậm công bố báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán số 1138.2025/BC-SZC-TCKT ngày 29/8/2025 và các báo cáo tình hình thực hiện cam kết với trái chủ năm 2022, năm 2023.

Sonadezi Châu Đức còn bị xử phạt 65 triệu đồng vì công bố thông tin không đầy đủ theo quy định. Các báo cáo quản trị công ty giai đoạn 2023-2025 không trình bày số lượng, giá trị giao dịch giữa doanh nghiệp với người có liên quan, cổ đông lớn hoặc người nội bộ.

Dữ liệu cung cấp cho thấy HĐQT ban hành hàng trăm Nghị quyết và quyết định mỗi năm, nhưng số liệu công bố trong báo cáo quản trị lại thấp hơn đáng kể. Bên cạnh đó, công ty không công bố đầy đủ tài liệu họp, cụ thể là phiếu biểu quyết của 3 kỳ họp đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2023, 2024 và 2025 trên website.

Đáng chú ý, doanh nghiệp bị phạt thêm 350 triệu đồng vì thay đổi phương án sử dụng vốn huy động nhưng không thông qua đại hội đồng cổ đông. Sonadezi Châu Đức đã sử dụng hơn 67,4 tỷ đồng trong tổng số hơn 1.199 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2024 cho các hạng mục dự án khu đô thị Châu Đức, sân golf Châu Đức, dự án BOT đường 768 và góp vốn vào công ty con là Công ty TNHH MTV BOT 768 mà không trình cổ đông phê duyệt.

UBCKNN yêu cầu Sonadezi Châu Đức khắc phục bằng việc trình họp đại hội đồng cổ đông gần nhất để thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn huy động.

Chứng khoán Tiên Phong bị phạt 185 triệu đồng do vi phạm báo cáo và công bố thông tin

Trước đó, ngày 8/10, UBCKNN cũng ban hành quyết định xử phạt Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (mã chứng khoán: ORS) tổng cộng 185 triệu đồng vì vi phạm quy định công bố và báo cáo thông tin.

Chứng khoán Tiên Phong bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố báo cáo tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu năm 2022 và chậm công bố kết quả chào bán trái phiếu mã ORSH2328001 cùng báo cáo tài chính năm 2024.

Ngoài ra, công ty này bị phạt thêm 92,5 triệu đồng vì không báo cáo hoặc báo cáo chậm các thông tin bắt buộc, bao gồm việc chấm dứt hợp đồng với người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán, báo cáo thường niên 2023, Báo cáo tài chính kiểm toán 2024 và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2024.