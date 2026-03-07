Giá xăng dầu tiếp tục tăng mạnh, có loại tăng hơn 8.400 đồng/lít

Chiều 7/3, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h cùng ngày. Việc điều hành được thực hiện theo Nghị quyết 36 của Chính phủ ban hành ngày 6/3, cho phép điều chỉnh giá ngay khi giá cơ sở của mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến tăng từ 7% trở lên so với kỳ điều hành trước.

Theo đó, cơ quan điều hành quyết định tăng 3.780 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và tăng 4.700 đồng/lít với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 25.220 đồng/lít và xăng RON 95 là 27.040 đồng/lít.

Dầu diesel được điều chỉnh tăng 7.200 đồng/lít lên 30.230 đồng/lít, dầu hỏa tăng 8.490 đồng/lít lên 35.090 đồng/lít; dầu mazut tăng 3.830 đồng/lít lên 21.320 đồng/kg. Cơ quan điều hành vẫn duy trì không trích hay chi quỹ bình ổn giá.

Như vậy, giá xăng trong nước đã tăng mạnh 3 phiên liên tiếp chỉ sau một phiên giảm. Đặc biệt trong tuần này, giá các loại nhiên liệu đã được điều chỉnh tăng mạnh 2 phiên liên tiếp theo đà tăng của thế giới. Từ đầu năm đến nay, giá xăng có 7 lần tăng, 4 lần giảm.

Về số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu, đến hết quý III/2025, tổng số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu của 27 thương nhân đầu mối là 5.617 tỷ đồng, tăng gần 3 tỷ đồng so với quý trước đó.

Trước đó, chiều ngày 5/3, giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh tăng mạnh. Cụ thể, xăng E5 RON 92 tăng 1.920 đồng/lít, lên mức 21.440 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 2.190 đồng/lít, lên 22.340 đồng/lít. Dầu diesel tăng 3.760 đồng/lít, lên 23.030 đồng/lít; dầu hỏa tăng 7.140 đồng/lít, lên 26.600 đồng/lít; dầu mazut tăng 1.810 đồng/kg, lên 17.490 đồng/kg.

Tuy nhiên, dù giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh tăng mạnh, mức chiết khấu tại nhiều kho vẫn ở 0 đồng, khiến một số doanh nghiệp bán lẻ gặp khó khăn trong việc tạo nguồn hàng.

Chiến sự giữa Mỹ - Israel và Iran đang tạo ra những xáo trộn sâu rộng đối với dòng chảy dầu khí toàn cầu, qua đó tác động trực tiếp đến các nền kinh tế phụ thuộc nhập khẩu năng lượng như Việt Nam.

Về nguồn cung xăng dầu, Bộ Công Thương khẳng định nguồn cung xăng dầu trong nước cơ bản vẫn được bảo đảm. Hiện, sản lượng khai thác dầu thô hiện đạt khoảng 180.000 thùng/ngày, trong đó khoảng 150.000 thùng/ngày được cung cấp cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất đang vận hành ổn định ở mức khoảng 118% công suất, dự kiến duy trì ít nhất đến hết tháng 4 và bảo đảm cung cấp theo hợp đồng với các thương nhân đầu mối. Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn cũng duy trì hoạt động ổn định với nguồn nguyên liệu bảo đảm kế hoạch.

Theo cơ quan quản lý, cùng với nguồn sản xuất từ hai nhà máy lớn trong nước, lượng xăng dầu nhập khẩu và dự trữ lưu thông theo quy định, nguồn cung cho thị trường trong tháng 3 cơ bản được đảm bảo.

Cơ quan quản lý nhận định nếu chiến sự tại Trung Đông kéo dài sang tháng 4, thị trường xăng dầu có thể đối mặt nhiều khó khăn hơn. Trước tình hình này, Chính phủ, Thủ tướng cùng Bộ Công Thương và các bộ, ngành đang chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện cho sản xuất và nhập khẩu nhằm bảo đảm nguồn cung trong thời gian tới.