Ông Phạm Nhật Vượng bán cổ phiếu Vingroup để góp vốn vào công ty điện

Theo công bố của Công ty cổ phần Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC), ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch tập đoàn muốn chuyển nhượng hơn 60 triệu cổ phiếu VIC để góp vốn vào Công ty cổ phần Năng lượng VinEnergo.

Sau giao dịch, ông Phạm Nhật Vượng sẽ giảm sở hữu tại Vingroup từ 449,9 triệu đơn vị (tương đương 11,59% vốn) xuống còn 389,9 triệu đơn vị (10,04% vốn). Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 9/10 đến ngày 7/11.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần này (3/10), cổ phiếu VIC đạt 176.500 đồng/đơn vị, tăng 335% so với đầu năm. Như vậy, số cổ phần Chủ tịch Vingroup chuyển nhượng cho VinEnergo có giá trị gần 10.600 tỷ đồng.

Chân dung ông Phạm Nhật Vượng (Ảnh: Vingroup).

VinEnergo được thành lập ngày 12/3, đặt trụ sở tại tòa nhà văn phòng Symphony (Hà Nội), hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất điện và thiết bị điện. Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đang nắm 71% cổ phần VinEnergo, 2 con trai ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người nắm 5% vốn, phần còn lại do Tập đoàn Vingroup sở hữu.

Công ty này xuất hiện trong bối cảnh Chủ tịch Phạm Nhật Vượng tuyên bố tham gia mạnh mẽ vào lĩnh vực phát triển năng lượng.

Dự án đầu tiên của VinEnergo là Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng triển khai bởi liên danh với Vingroup. Dự án có quy mô gần 100ha, tổng vốn đầu tư hơn 178.000 tỷ đồng.

Nhà máy có công suất thiết kế 4.800MW, chia làm 2 giai đoạn (1.600MW và 3.200MW), dự kiến vận hành cuối năm 2030. Khi hoàn thành, nhà máy sẽ cung cấp khoảng 9,6 tỷ kWh/năm ở giai đoạn 1 và 19,2 tỷ kWh/năm ở giai đoạn 2, vừa đáp ứng nhu cầu năng lượng của khu công nghiệp, vừa bổ sung nguồn công suất đáng kể cho hệ thống điện quốc gia. Đây cũng là dự án nhiệt điện LNG lớn nhất Việt Nam theo Quy hoạch điện VIII.