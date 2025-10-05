Hé lộ đế chế kinh doanh Hoàng Hường; cổ phiếu Vingroup vượt đỉnh

Đế chế kinh doanh Hoàng Hường có gì?

Hoàng Hường (SN 1987, quê Phú Thọ) - người vừa bị khởi tố và bắt tạm giam - là nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, thường xuyên livestream bán hàng trên Facebook, TikTok trong lĩnh vực dược phẩm và chăm sóc sức khỏe. Tên tuổi của người phụ nữ này gắn với nhiều thương hiệu như Dược phẩm Hoàng Hường, Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường, Viên xương khớp Hoàng Hường…

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường được thành lập vào tháng 8/2021, trụ sở tại Hà Nội, vốn điều lệ ban đầu 6 tỷ đồng. Dù không đứng tên góp vốn hay giữ vai trò pháp lý, Hoàng Hường vẫn được giới thiệu là Tổng giám đốc và gương mặt đại diện trong nhiều sự kiện. Đến tháng 10/2022, công ty này tăng vốn lên 16 tỷ đồng, song cơ cấu cổ đông không được công bố.

Ngoài ra, Hoàng Hường còn xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá sản phẩm thương hiệu Meli, thuộc Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư K&B. Doanh nghiệp này thành lập hồi tháng 5 vừa qua với vốn điều lệ 35 tỷ đồng, có địa chỉ trụ sở trùng với Dược phẩm Hoàng Hường.

Theo kết quả điều tra, Hoàng Hường đã xây dựng một hệ sinh thái kinh doanh gồm 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân tham gia bán thực phẩm chức năng và sản phẩm bảo vệ sức khỏe.

Chân dung Hoàng Hường (Ảnh: Facebook).

Cổ phiếu Vingroup lập đỉnh mới

Trong phiên giao dịch ngày 3/10, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup chạm 176.500 đồng/đơn vị, thiết lập mức giá kỷ lục mới. Cổ phiếu này cũng trở thành trụ đỡ quan trọng giúp VN-Index giữ nhịp. Nhờ đà tăng mạnh, vốn hóa Vingroup đã vươn lên 685.000 tỷ đồng - con số cao chưa từng có trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đối với cá nhân Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, khối tài sản ròng đạt 16,8 tỷ USD, tăng thêm nửa tỷ USD chỉ trong 24 giờ, theo Forbes. Thành tích này đưa ông vươn lên vị trí 146 trong danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới, cải thiện đáng kể so với thứ hạng 170 hồi đầu tháng 9.

Dùng 92 tài khoản chứng khoán để thao túng cổ phiếu AGG

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), trong giai đoạn 1/12/2020 - 31/12/2022, ông Hồ Thành Trung (TPHCM) đã sử dụng 92 tài khoản chứng khoán để liên tục mua bán cổ phiếu AGG của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia. Các giao dịch chỉ diễn ra giữa những tài khoản này nhằm tạo cung - cầu giả, thao túng giá cổ phiếu.

Trong số 92 tài khoản, có 4 tài khoản đứng tên ông Trung, 2 tài khoản của Công ty cổ phần Quản lý và Đầu tư Trường Giang và 86 tài khoản của 27 nhà đầu tư khác.

Với hành vi vi phạm, ông Hồ Thành Trung bị phạt 1,5 tỷ đồng. Từ ngày 1/10, ông còn bị cấm giao dịch chứng khoán trong 2 năm và cấm đảm nhiệm chức vụ tại các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam trong cùng thời hạn.

IDICO bị Ủy ban Chứng khoán xử phạt 152,5 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt Tổng công ty IDICO - CTCP tổng cộng 152,5 triệu đồng do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Trong đó, IDICO bị phạt 92,5 triệu đồng vì không công bố hoặc công bố chậm các thông tin bắt buộc, gồm báo cáo sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu (năm 2022, 2023 và 6 tháng đầu 2025), cùng các nghị quyết HĐQT liên quan đến giao dịch với bên liên quan và góp vốn thành lập công ty mới.

Ngoài ra, doanh nghiệp bị phạt thêm 60 triệu đồng vì công bố thiếu nội dung trong các báo cáo quản trị công ty giai đoạn 2023-2025, như không nêu đầy đủ các giao dịch với bên liên quan và việc thay đổi người đại diện pháp luật tại một công ty thành viên.