Vingroup sắp mở bán gần 1.600 căn nhà ở xã hội, giá từ 20,6 triệu đồng/m2

UBND phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa vừa công bố thông tin nhà ở xã hội thuộc dự án số 1 Khu đô thị trung tâm TP Thanh Hóa do Tập đoàn Vingroup đầu tư. Khu nhà ở xã hội nằm trên 6 ô đất ký hiệu NOXH-01 đến NOXH-06, thuộc quỹ đất 20% của khu đô thị.

Trong đó, hơn 850 căn tại 2 lô NOXH-02 và NOXH-04 đã được chủ đầu tư thông báo nhận hồ sơ từ tháng 3 và 4.

Bốn lô còn lại với tổng 1.968 căn (gồm 1.577 căn để bán và 391 căn cho thuê) dự kiến nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê từ ngày 15/10 đến 31/12. Thời gian tiếp nhận chi tiết từng lô đất sẽ được chủ đầu tư báo cáo tại văn bản tiếp nhận hồ sơ.

Phối cảnh dự án Vinhomes Star City (Ảnh: Chủ đầu tư).

Giá bán dự kiến 20,653 triệu đồng mỗi m2 (gồm VAT, chưa gồm phí bảo trì), tương đương căn hộ nhỏ nhất rộng 45m2 sẽ có giá khoảng 927 triệu đồng. Căn lớn nhất (diện tích 71m2) có giá 1,46 tỷ đồng.

Còn giá thuê dự kiến hơn 79.435 đồng/m2/tháng. Tương ứng với giá thuê thấp nhất từ 3,6 triệu đồng/tháng và cao nhất hơn 5,6 triệu đồng/tháng.

Ngoài Thanh Hóa, doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng đang đầu tư các dự án nhà ở xã hội tại Hải Phòng, Quảng Trị và Khánh Hòa.