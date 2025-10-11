Ông Nguyễn Bá Dương lộ diện, nói gì về hệ sinh thái tỷ USD?

Trong bối cảnh ngành bất động sản và xây dựng hồi phục, hệ sinh thái nhà thầu của ông Nguyễn Bá Dương đang “chạy đua” mở rộng quy mô để đáp ứng được dự án lớn trong nước và quốc tế giai đoạn tới. Chia sẻ đáng chú ý trên được ông Nguyễn Bá Dương - Chủ tịch Sáng lập BM Windows - nói tại lễ khởi công nhà máy façade nhôm kính mới tại KCN Châu Đức (TPHCM) diễn ra mới đây.

BM Windows được biết là thành viên trong hệ sinh thái mới của ông Nguyễn Bá Dương. Sau khi rời Coteccons vào năm 2020, ông Dương đã sáng lập hệ sinh thái mới gồm các doanh nghiệp như DB, Newtecons, Ricons, SOL E&C, BM Windows, Boho. Tổng doanh thu năm 2022 của hệ sinh thái này đã vượt 1 tỷ USD.

Gần đây, ông Nguyễn Bá Dương xuất hiện nhiều hơn, trong bối cảnh hệ sinh thái mới liên tục tham gia triển khai loạt dự án như sân bay quốc tế Long Thành, Lumière, Lumi Hanoi, Masterise Cổ Loa, The Blanca City, tổ hợp 6 sao Sun Feliza Suites, Eco Retreat - Long An…

Ông Nguyễn Bá Dương lộ diện (Ảnh: Tri Túc).

Nhà máy mới của BM Windows có tổng diện tích 100.000m2, công suất sản xuất dự kiến đạt 2 triệu m2 mỗi năm. Nhà máy này dự kiến được đưa vào vận hành giai đoạn 1 vào quý II/2026.

Thời gian qua, ngành xây dựng có động thái hồi phục với việc hàng loạt dự án bất động sản được tái khởi động, loạt công trình đầu tư công cũng đã và đang được đẩy mạnh. Lũy kế 9 tháng, tổng vốn giải ngân đầu tư công đạt 440.000 tỷ đồng, tương đương 50% kế hoạch được giao, tăng 5% về tỷ lệ và 133.000 tỷ đồng về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2024.