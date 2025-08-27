Coteccons khoe thưởng 6 tháng lương cho nhân viên

Bà Nguyễn Trình Thùy Trang - Phó tổng giám đốc khối Vận hành của Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (mã chứng khoán: CTD) - vừa có tâm thư chia sẻ về kết quả kinh doanh công ty năm tài chính 2025 (1/7/2024 - 30/6/2025).

Một trong những nội dung của tâm thư này là công ty vừa chi thưởng nhân viên với mức cao nhất đến 6 tháng lương cho nhóm xuất sắc nhất, nhóm xuất sắc được thưởng 4,5 tháng lương.

Chế độ lương thưởng kể trên được đưa ra sau một năm "sức khỏe" tài chính của Coteccons phục hồi mạnh. Báo cáo tài chính quý IV niên độ tài chính 2025 cho thấy, doanh thu thuần hợp nhất doanh nghiệp đạt 8.351 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ.

Lũy kế 12 tháng, doanh thu thuần hợp nhất đạt 24.867 tỷ đồng, tăng 18,2% so với niên độ tài chính 2024. Lợi nhuận sau thuế trong năm tài chính này đạt 454 tỷ đồng, tăng 47% so với năm trước, cũng là mức lãi cao nhất của công ty kể từ năm 2020.

Tính đến cuối tháng 6, Coteccons có 2.997 lao động, tăng thêm 599 người so với cùng kỳ năm trước. Chi phí lương, thưởng nhân viên gần 195 tỷ đồng, tăng gần 45% so với năm trước. Chi phí nhân viên cũng cao hơn cùng kỳ 59%, ghi nhận ở mức hơn 272 tỷ đồng.

Coteccons những năm gần đây ghi nhận tăng trưởng mạnh. Chế độ lương thưởng cho lãnh đạo cũng được công ty mạnh tay chi trả.

Coteccons chi 195 tỷ trả lương thưởng cho nhân viên (Ảnh chụp báo cáo tài chính).

Trong quá khứ, giai đoạn đầu sau khi ông Bolat Duisenov đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Coteccons từ tháng 10/2020 (thay thế ông Nguyễn Bá Dương), đội ngũ nhân sự công ty sau đó biến động mạnh.

Lúc bấy giờ, nhân sự cốt cán tại hội đồng quản trị, tiểu ban chiến lược, tiểu ban lương thưởng, bộ phận nhân sự, kế toán kiểm toán đến ban điều hành đồng loạt ra đi.

Thống kê đến cuối tháng 9/2020, số lượng nhân sự của công ty mẹ Coteccons giảm đến 26% từ 1.447 người (ngày 31/12/2019) xuống còn 1.075 người, tương đương giảm gần 400 nhân sự. Đây là năm số lượng nhân sự tại công ty mẹ giảm mạnh nhất chỉ sau 9 tháng kể từ trước đến nay. Con số hợp nhất (tổng tại các đơn vị liên quan) cũng giảm đáng kể, từ mức 2.272 người chỉ còn 1.793 người, tương đương giảm gần 500 nhân sự.

Sau khi công ty tái cấu trúc và đạt được những tín hiệu khả quan từ năm 2023, một số người cũ đã quay về làm việc lại cho công ty.