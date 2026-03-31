Các đại gia vàng bạc, trái ngành lấn sân bất động sản, liệu có "dễ ăn"?

Nhiều năm kinh doanh vàng bạc đá quý, các thương hiệu lớn lần lượt “lấn sân” sang làm bất động sản - lĩnh vực được coi là "mảnh đất" khi giá nhà đất tại Việt Nam liên tục tăng, nhu cầu sở hữu bất động sản luôn hiện hữu. Chuyên gia nêu phân tích, cho biết không dễ thành công.

DOJI làm loạt dự án bất động sản lớn, lợi nhuận nhiều năm "trồi sụt"

DOJI công bố dự án hơn 4.000 tỷ đồng tại Huế. Quy mô dự án là hơn 18ha, gồm khoảng 2.100 căn hộ và 160 nhà thấp tầng, được giới thiệu nằm ở vị trí khá đắc địa là khu An Vân Dương, ngay nút giao Võ Nguyên Giáp - Tố Hữu.

Động thái này của đại gia vàng bạc trên diễn ra trong bối cảnh thị trường địa ốc Huế đang tăng tốc với liên tiếp các dự án từ nhà ở xã hội đến khu đô thị lớn được khởi công. Dù vậy, khả năng “hấp thụ” dự án căn hộ tại thành phố này vẫn còn bỏ ngỏ, khi thu nhập và tốc độ đô thị hóa chưa thể so với Hà Nội hay TPHCM.

DOJI là thương hiệu vàng bạc đá quý lớn tại Việt Nam, do ông Đỗ Minh Phú sáng lập. Hệ sinh thái của đại gia này trải dài ở đa lĩnh vực, có cả tài chính ngân hàng. Từ năm 2014, doanh nghiệp lấn sân bất động sản khi thành lập công ty con DOJILAND. Tính đến nay, đơn vị này đã phát triển nhiều dự án quy mô lớn như Khu khu dịch vụ cao cấp Bến Đoan với quy mô 47.708.7m2, tòa nhà Ruby Tower tại trung tâm TPHCM, tòa nhà Ruby Plaza tại Hà Nội…

Dù vậy, theo báo cáo kinh doanh công bố đến năm 2023, lợi nhuận sau thuế của DOJI Group sụt giảm 51,67% xuống còn 491,3 tỷ đồng so với mức lãi ròng của năm 2022 là 1.016,7 tỷ đồng (năm 2021 lãi 234 tỷ đồng).

Đáng chú ý, cùng với đà sụt giảm mạnh của lãi ròng thì nợ phải trả của DOJI Group lại tăng 27,77% từ mức khoảng 12.404,9 tỷ đồng cuối năm 2022 lên hơn 15.850 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2023.

Bảo Tín Minh Châu muốn gia nhập sân chơi bất động sản, tiềm lực ra sao?

Cùng thời gian này, một thương hiệu vàng bạc đá quý khác cũng bất ngờ muốn làm bất động sản, chính là Bảo Tín Minh Châu.

Theo Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Doanh nghiệp cũng cập nhật và mở rộng một số lĩnh vực hoạt động khác như kiểm tra và phân tích kỹ thuật (dịch vụ thử nghiệm xác định hàm lượng vàng), đại lý môi giới, đấu giá hàng hóa, bán lẻ vàng bạc, đá quý và đồ trang sức, cũng như bán lẻ nước rửa trang sức.

Bảo Tín Minh Châu được thành lập bởi ông Vũ Minh Châu. Trên website của mình, Bảo Tín Minh Châu thông tin, ông Vũ Minh Châu sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống kinh doanh lâu đời. Năm 1995, từ doanh nghiệp tư nhân, Bảo Tín Minh Châu được nâng cấp lên thành Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Sau 30 năm phát triển, doanh nghiệp đã có 3 cơ sở kinh doanh tại Hà Nội và trên 200 đại lý trên toàn quốc. Về tiềm lực tài chính, công ty có vốn điều lệ là 400 tỷ đồng. Con số này tuy cao nhưng khá khiêm tốn so với mức vốn hàng nghìn tỷ đồng của các “đại gia” bất động sản trên sàn hiện nay. Nguồn thu công ty này ghi nhận doanh thu vào khoảng 1.000 tỷ đồng/năm, lợi nhuận chỉ đạt vài trăm triệu đến vài tỷ đồng.

Thông tin chi tiết về mảng mới chưa được Bảo Tín Minh Châu công bố. Hiện, đơn vị này lại đang vướng vào lùm xùm với sự xuất hiện của lực lượng công an tại 3 cửa hàng ở Hà Nội mới đây.

Có chủ đầu tư loay hoay hàng thập kỷ nhưng chưa thành công

Thực tế, nhiều “tay ngang” làm bất động sản cũng không mấy thành công. Đơn cử, Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán: HSG) của ông Lê Phước Vũ, gia nhập lần đầu vào năm 2009 với 5 dự án được công bố cùng một lúc. Song chỉ sau 2 năm, Hoa Sen bất ngờ tuyên bố rút khỏi mảng kinh doanh phụ và tập trung cho lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là thép. Công ty chuyển nhượng để rút hết vốn ra khỏi 4 dự án, chỉ giữ lại dự án Phố Đông - Hoa Sen đang xây dựng dở dang.

Lần thứ 2 "thử sức" lại với bất động sản vào năm 2016, Hoa Sen thành lập tới 4 công ty con chuyên đầu tư vào địa ốc. Cũng trong năm đó, Hoa Sen nhanh chóng giải thể các công ty này.

Mới đây, tập đoàn này lần thứ 3 trở lại cuộc chơi bất động sản với mục tiêu làm khu đô thị 600-700ha, hiện dự án chi tiết vẫn chưa được công bố.

Hay Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng (mã chứng khoán: NDN), từng là tên tuổi chủ đầu tư lớn với dự án căn hộ Monarchy. Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây công ty này không còn chú trọng vào lĩnh vực truyền thống, mà phải đầu tư chứng khoán kiếm tiền…

Hiện nay, với loạt quy định mới nhằm siết chặt việc kinh doanh bất động sản, chuyên gia cho rằng cuộc chơi này không còn "dễ ăn".

Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, TS. Châu Đình Linh - chuyên gia kinh tế, tài chính - nhấn mạnh cái khó nhất hiện nay của chủ đầu tư là chi phí sử dụng đất. Hiện, chi phí này đã được cập nhật theo bảng giá đất mới, rất khác so với ngày trước. "Xưa kia, chênh lệch chi phí này cao, chưa kể các dự án sau khi hình thành được bán với giá cao gấp 2-3 lần chi phí đầu tư, nên biên lợi nhuận rất lớn. Hiện nay, khoản chênh lệch này đã thu hẹp nhiều", ông Linh nói.

Chưa kể, hiện nay, các luật liên tục được cải thiện và ràng buộc nhau, nhằm hạn chế tối đa các sai phạm từ chủ đầu tư. Do vậy, bất động sản hiện không còn "dễ ăn", các chủ đầu tư theo đó phải tính toán bài toán thật kỹ về mức sinh lời, sự đón nhận của người mua cũng như phải đảm bảo được đúng tiến độ đề ra.

Dù vậy, ông Linh khẳng định bất động sản Việt Nam vẫn có tiềm năng vô cùng lớn. So với thế giới, tỷ lệ sở hữu nhà của nước ta còn thấp, và nhu cầu ở thực, thuê văn phòng... luôn hiện hữu ở mức cao.

"Dư vẫn dư, mà thiếu vẫn thiếu. Tôi vẫn đánh giá bất động sản vô cùng tiềm năng. Hiện, rất nhiều gói ưu đãi từ tín dụng, đến đất đai... được Chính phủ đưa ra nhằm khuyến khích các doanh nghiệp làm dự án nhà đất. Nhưng các chủ đầu tư cần phải làm thật, xuất phát từ nhu cầu thật của người dân và phải tuân thủ đúng với các quy định hiện này", chuyên gia nói.

Chia sẻ từ một người trong cuộc giấu tên cũng cho hay, kinh doanh bất động sản luôn là lĩnh vực tiềm năng, lợi nhuận cao nhưng hiện nay rất rất khó làm và cạnh tranh khốc liệt. Vị này chỉ ra 3 áp lực lớn nhất với doanh nghiệp khi tham gia lĩnh vực này.

Thứ nhất là chi phí vốn. Phần lớn doanh nghiệp vừa và nhỏ thường dựa vào tín dụng ngân hàng, đây chính là rủi ro lớn nhất khi mức lãi tại các nhà băng đang neo mức cao.

Thứ hai là thủ tục pháp lý phức tạp. Chuyên gia chỉ ra các thủ tục đầu tư, dự án, tiền sử dụng đất là những nút thắt lớn nhất.

Cuối cùng là cạnh tranh khốc liệt. Vị này nêu, thị trường có hàng nghìn đối thủ lớn nhỏ khác nhau, dẫn đến công ty phải đảm bảo về chất lượng, chi mạnh tay để làm hình ảnh dự án, quảng bá cũng như lên chính sách thanh toán, mua bán linh hoạt để thu hút người mua.