Novaland lãi nghìn tỷ đồng nhờ bán công ty con

Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (Novaland - mã chứng khoán: NVL) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 với doanh thu thuần gần 2.028 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hơn 1.642 tỷ đồng, gấp 13 lần so với cùng kỳ. Mức lợi nhuận này cao nhất trong 3 năm qua, kể từ quý IV/2020.

Lợi nhuận tăng đột biến do doanh thu tài chính mang lại. Trong quý IV/2023, khoản mục này gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm trước, lên 1.825 tỷ đồng.

Hồi tháng 9/2023, Novaland đã hoàn thành việc chuyển nhượng công ty con - Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành Nhơn với giá trị chuyển nhượng 3.043 tỷ đồng. Khoản lãi gần 1.180 tỷ đồng là chênh lệch giữa giá trị chuyển nhượng và giá trị ghi sổ của tài sản thuần, được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Trong kỳ, các loại chi phí tài chính, chi phí bán hàng đều giảm mạnh. Kết quả này đến hoạt động tái cấu trúc các khoản vay, như giữa tháng 12/2023, công ty đã đạt một số thỏa thuận liên quan đến cơ cấu các điều khoản của gói trái phiếu quốc tế 300 triệu USD.

Dự án của Novaland tại quận 1 vẫn đang tiếp tục được xây dựng (Ảnh: NVL).

Cả năm 2023, Novaland đạt 4.759 tỷ đồng doanh thu và gần 685 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 57% và 69% so với năm trước. So với kế hoạch cả năm, công ty chỉ hoàn thành khoảng 50% doanh thu nhưng lợi nhuận sau thuế vượt 3,2 lần nhờ tái cơ cấu nợ, tối ưu chi phí và từ các hoạt động tài chính trong giai đoạn tái cấu trúc.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản đạt 241.376 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm hơn 50% tài sản, ở mức 138.598 tỷ đồng với hơn 93% là giá trị quỹ đất và dự án đang xây dựng. Tồn kho bất động sản đã xây dựng hoàn thành và hàng hóa bất động sản, bất động sản đã hoàn thiện chờ bàn giao cho khách hàng chiếm tỷ trọng nhỏ.

Lượng tiền mặt và tiền gửi của doanh nghiệp giảm 5.200 tỷ đồng so với cuối năm trước, còn 3.412 tỷ đồng.

Nợ vay tài chính của Novaland ở mức 57.704 tỷ đồng, giảm gần 7.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong năm, công ty đã giảm được 5.900 tỷ đồng nợ vay trái phiếu, còn dư nợ 38.262 tỷ đồng.

Ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT và các thành viên trong HĐQT tiếp tục không nhận thù lao trong năm 2023, giống như năm trước.