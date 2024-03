Độc lạ Bình Dương: Công ty nước chỉ có 25 nhân viên, báo lãi "khủng"

Mỗi nhân viên mang về 11,3 tỷ đồng lợi nhuận

Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một (Thủ Dầu Một Water - mã chứng khoán: TDM) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023. Trong đó, doanh thu đạt 532,6 tỷ đồng, tăng 11,2% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế ở mức 283,4 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2022.

Thời điểm cuối năm 2023, công ty này có 25 nhân viên. Như vậy trung bình mỗi nhân viên đem về khoảng 11,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Công ty lý giải lợi nhuận tăng mạnh chủ yếu do doanh thu tài chính từ cổ tức, lợi nhuận được chia năm 2023 tăng 96,7 tỷ đồng so với năm 2022. Trong đó, cổ tức từ Công ty cổ phần - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase - mã chứng khoán: BWE) tăng 93,8 tỷ đồng so với năm 2023. Năm trước đó, Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một không ghi nhận khoản cổ tức nào từ Biwase.

Báo cáo tài chính cho thấy, lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp vào năm 2023 là 240,8 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,2% so với cùng kỳ năm trước đó. Mặc dù biên lãi gộp ở mức "khủng" 45,2% vào năm 2023 nhưng đã giảm so với mức 52% của năm 2022.

Không chỉ năm 2023, giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2021, Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một có tăng trưởng lợi nhuận sau thuế ấn tượng. Năm 2021, lợi nhuận của doanh nghiệp này đạt 329 tỷ đồng, gấp gần 6 lần năm 2016.

Sang đến năm 2022, lợi nhuận sau thuế của đơn vị này giảm 33% so với năm 2021. Nguyên nhân là năm 2021 doanh nghiệp ghi nhận doanh thu tài chính là khoản cổ tức năm 2020 và năm 2021 từ Biwase. Trong khi năm 2022 doanh nghiệp không ghi nhận cổ tức của Biwase mà được ghi nhận vào năm 2023 như đã nêu ở trên.

Lợi nhuận của Thủ Dầu Một Water tăng trưởng liên tục từ năm 2016 (Đồ họa: Mộc An).

Khoản đầu tư nghìn tỷ đồng vào Biwase

Thuyết minh báo cáo tài chính cho biết, tại thời điểm cuối năm 2023, Thủ Dầu Một Water đầu tư góp vào công ty liên kết vào Biwase với giá gốc là 1.061,2 tỷ đồng, giá trị hợp lý là 2.974,1 tỷ đồng. Như vậy, khoản đầu tư này đã gấp gần 3 lần giá trị so với giá gốc.

Giá trị hợp lý được tính theo giá đóng cửa niêm yết tại ngày 29/12/2023 trên sàn HoSE. Khoản đầu tư này chiếm tới 40,7% tổng tài sản của doanh nghiệp.

Khoản đầu tư của Thủ Dầu Một Water vào Biwase gấp 3 giá trị so với giá gốc (Ảnh chụp màn hình).

Thủ Dầu Một Water trở thành một cổ đông chiến lược của Biwase khi doanh nghiệp này cổ phần hóa vào năm 2016. Báo cáo tài chính năm 2023 của Biwase cho biết Thủ Dầu Một Water là cổ đông lớn nhất khi sở hữu 72,2 triệu cổ phiếu với 37,42% vốn góp chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm.

Khoản đầu tư của Thủ Dầu Một Water lãi lớn là nhờ hoạt động kinh doanh của Biwase. Biwase là đơn vị cung cấp cung cấp nước sạch cho dân sinh tại tỉnh Bình Dương, nước sản xuất Khu công nghiệp Becamex Bình Phước, Minh Hưng 1, 2, 3, 9 của tỉnh Bình Phước.

Thời gian gần đây, doanh nghiệp này mở rộng quy mô sang các địa phương khác như Đồng Nai, Long An, Cần Thơ… thông qua việc mua cổ phần các doanh nghiệp cấp nước.