Novaland có lãi sau 2 quý lỗ, tổng giám đốc nhận lương hơn 2 tỷ đồng

Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023, trong đó lợi nhuận sau thuế đạt gần 137 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù lợi nhuận giảm do tình hình thị trường bất động sản khó khăn chung nhưng cũng cải thiện hơn so với 2 quý liên tiếp trước đó đều lỗ.

Mức lợi nhuận này được đóng góp từ doanh thu tài chính 2.230 tỷ đồng trong quý, chủ yếu đến từ việc bán tài sản để tái cấu trúc nợ.

Trên báo cáo, công ty cho biết tại ngày 22/9 đã bán một phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành Nhơn với tổng giá trị chuyển nhượng gần 3.044 tỷ đồng. Thương vụ ghi nhận khoản lãi gần 1.179 tỷ đồng chênh lệch giữa tổng giá trị chuyển nhượng và giá trị ghi sổ của tài sản thuần.

Một góc NovaWorld Phan Thiet của Novaland (Ảnh: NVL).

Lũy kế 9 tháng, Novaland đạt doanh thu thuần 2.731 tỷ đồng, giảm 65% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế âm gần 958 tỷ đồng so với số lãi 2.054 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/9, hàng tồn kho ghi nhận hơn 137.594 tỷ đồng. Trong đó, giá trị quỹ đất và dự án đang xây dựng chiếm gần 92%, còn lại là bất động sản đã xây dựng hoàn thành và hàng hóa bất động sản, bất động sản đã hoàn thiện chờ bàn giao cho khách hàng.

Tính đến cuối kỳ, Novaland có khoản nợ vay tài chính khoảng 58.944 tỷ đồng, bao gồm 51% là nợ vay ngắn hạn, 49% là nợ vay dài hạn. Tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu là 1,34 lần.

Cũng tại ngày 30/9, toàn bộ thành viên trong Hội đồng quản trị của Novaland đều không nhận thù lao, bao gồm Chủ tịch tập đoàn là ông Bùi Thành Nhơn.

Về phía ban điều hành, ông Ng Tech Yow - Tổng giám đốc - nhận mức lương hơn 2 tỷ đồng. Ông Ng Tech Yow quốc tịch Malaysia, được bổ nhiệm vị trí này từ ngày 17/3. Như vậy tính trung bình, người đứng đầu ban điều hành nhận mức lương tương ứng khoảng 333 triệu đồng/tháng.