Công ty địa ốc 3 tỷ USD chỉ sau Vinhomes, Novaland công bố lỗ lãi đầu năm

Công ty cổ phần Hưng Thịnh Land (Hưng Thịnh Land) vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính bán niên năm 2023. Công ty này có lĩnh vực hoạt động chính là bất động sản với vốn điều lệ 9.852,8 tỷ đồng theo thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Nửa đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận lỗ sau thuế gần 88,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi tới gần 593 tỷ đồng. Tính trung bình, mỗi ngày nửa đầu năm 2023, doanh nghiệp lỗ khoảng 492 triệu đồng.

Tại ngày 30/6, vốn chủ sở hữu của công ty ở mức 19.566 tỷ đồng, gần như không thay đổi so với cùng thời điểm năm ngoái.

Kết quả kinh doanh của Hưng Thịnh Land nửa đầu năm 2023 (Nguồn: HNX).

Doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy tài chính cao. Tỷ lệ nợ phải trả so với vốn chủ sở hữu ở mức 2,89 lần tại thời điểm cuối quý II. Do đó, nợ phải trả tương ứng ở mức 56.545 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu tại ngày 30/6 vào khoảng 18.196 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước. Từ đó tổng tài sản đạt 76.111 tỷ đồng (khoảng 3,1 tỷ USD).

Nếu so sánh với các doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn chứng khoán, quy mô tổng tài sản của Hưng Thịnh chỉ xếp sau Công ty cổ phần Vinhomes (Vinhomes - mã chứng khoán: VHM), Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc No Va (Novaland - mã chứng khoán: NVL).

Thậm chí quy mô công ty này gấp khoảng 3 lần tổng tài sản của Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán: NVL), Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH).

Trong văn bản công bố thông tin bất thường gửi lên HNX ngày 30/9, doanh nghiệp cho biết chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu của mã H79CH2123004. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 30/8/2021, ngày đáo hạn là 30/9/2023, khối lượng phát hành là 300 tỷ đồng.

Số tiền lãi phải thanh toán là gần 20,6 tỷ đồng. Số tiền phải thanh toán là 294,87 tỷ đồng. Tuy nhiên do tình hình tài chính, thị trường giao dịch bất động sản diễn biến không thuận lợi. Dẫn đến doanh nghiệp chưa thu xếp kịp nguồn tiền để thanh toán gốc trái phiếu đúng hạn so với kế hoạch.

Thông tin chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu của doanh nghiệp (Nguồn: HNX).

Trước đó, ngày 23/9, doanh nghiệp thông báo đã gia hạn thành công 2 lô trái phiếu H79CH2124018 và H79CH2124019.

Lô trái phiếu H79CH2124018 có tổng giá trị phát hành 1.500 tỷ đồng, lãi suất 11%/năm. Lô trái phiếu H79CH2124019 có tổng giá trị phát hành 1.800 tỷ đồng, lãi suất 11%/năm.

Trước khi điều chỉnh, 2 lô trái phiếu này sẽ đáo hạn vào tháng 7 và tháng 8 năm 2024. Thời điểm đáo hạn sau khi điều chỉnh là tháng 7 và tháng 8 năm 2026.

Theo thông tin tự giới thiệu, doanh nghiệp này được thành lập năm 2022 với tên gọi Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tư vấn Đầu tư Đồng Tiến. Ngành nghề kinh doanh chính là môi giới và phân phối bất động sản.

Hiện Hưng Thịnh Land là thành viên nòng cốt của Tập đoàn Hưng Thịnh. Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Nguyễn Đình Trung.

Doanh nghiệp này đang sở hữu và phát triển 59 dự án trên cả nước, với quỹ đất hơn 3.300ha. Một số dự án có thể kể đến của doanh nghiệp này như khu căn hộ Lavita Charm (TP Thủ Đức, TPHCM), khu căn hộ Q7 Boulevard (Quận 7, TPHCM), SaigonMia (Huyện Bình Chánh, TP HCM), Moonlight Residences (TP Thủ Đức, TPHCM)…