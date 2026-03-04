Chứng khoán tăng cuối phiên, cổ phiếu đại gia Nguyễn Đăng Quang dẫn dắt

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 4/3, thị trường giằng co ngay từ buổi sáng, sắc đỏ lan rộng ở hầu hết các nhóm ngành. Tuy nhiên vào cuối phiên chiều, chỉ số dần về sát mốc tham chiếu và đóng cửa trong sắc xanh. VN-Index tăng 5,13 điểm, lên 1.818,27 điểm.

Một điều đặc biệt trong phiên giao dịch hôm nay là thanh khoản thị trường tăng mạnh. Nếu như 2 phiên đầu tuần, giá trị giao dịch trên sàn HoSE loanh quanh 40.000 tỷ đồng thì hôm nay, con số này đạt 48.020 tỷ đồng.

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng mạnh tới chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Chỉ số được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán (SSI, VCK, VCI, VND, HCM), ngân hàng (LPB, VCB, BID, CTG), năng lượng (GAS, BSR). Đặc biệt, ảnh hưởng tích cực nhất đến chỉ số là mã MCH (Masan Consumer) liên quan tỷ phú Nguyễn Đăng Quang. Cổ phiếu này hôm nay tăng 6,1%, đóng góp hơn 2 điểm vào chỉ số.

Tuy thị trường chung tăng điểm nhưng vẫn gặp lực cản từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30. Nhóm này giảm 2,82 điểm, một số mã gây áp lực lớn lên chỉ số như TCB, FPT, STB, GEX, VPB, ACB.

Nhóm cổ phiếu dầu khí đã "hạ nhiệt" trong phiên này, khi chỉ một mã tăng trần, 4 mã xanh, một số khác giảm điểm. Tuy vậy, nhiều mã cổ phiếu vẫn ghi nhận mức tăng mạnh như PTV tăng trần, PVC tăng 6,34%, BSR tăng 6,17%, PLX tăng 5,14%...

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1.497 tỷ đồng, tập trung vào các mã như FPT, POW, VHM, STB, BSR, PVD, SSI, VIC. Ngược lại, cổ phiếu VCI - trải qua phiên tăng trần hiếm hoi - được mua ròng mạnh nhất, giá trị gần 195 tỷ đồng.