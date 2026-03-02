Xung đột Trung Đông: Chứng khoán Việt rung lắc, ngành nào bị tác động?

Chứng khoán Việt gặp áp lực ngắn hạn

Ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược thị trường VPBankS, nhận định xung đột tại Trung Đông có thể tác động đến VN-Index trong tuần này (2-6/3) theo hướng biến động và thận trọng.

Nếu căng thẳng Mỹ - Israel - Iran leo thang, giá dầu Brent có thể tăng mạnh lên vùng 90-100 USD/thùng, đặc biệt trong kịch bản gián đoạn kéo dài tại eo biển Hormuz, qua đó gia tăng tâm lý né tránh rủi ro trên toàn cầu.

Theo dự báo, thị trường có thể mở cửa tuần mới với áp lực bán và rung lắc mạnh. Trong bối cảnh VN-Index đang tiệm cận vùng đỉnh lịch sử 1.900-1.920 điểm, khả năng xuất hiện nhịp điều chỉnh ngắn hạn về vùng 1.850-1.870 điểm, thậm chí sâu hơn về 1.800-1.830 điểm là kịch bản cần tính tới nếu lực bán lan rộng hoặc khối ngoại đẩy mạnh bán ròng.

Dù vậy, chuyên gia đánh giá mức giảm tổng thể được đánh giá không quá lớn và có thể chỉ kéo dài vài phiên, tương tự các cú sốc địa chính trị trước đây. Thị trường Việt Nam ít phụ thuộc trực tiếp vào nguồn dầu từ Iran, nên phản ứng chủ yếu thông qua yếu tố tâm lý và dòng vốn ngoại.

Nếu giá dầu sớm ổn định nhờ phản ứng của OPEC và không xảy ra gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung toàn cầu, VN-Index có thể tích lũy trở lại và duy trì xu hướng tăng.

Israel không kích Tehran rạng sáng ngày 2/3 (Ảnh: Faytuks).

Báo cáo của Chứng khoán Rồng Việt (VDS) cho rằng tác động từ xung đột sẽ truyền dẫn qua ba kênh chính: Giá dầu làm gia tăng kỳ vọng lạm phát, chi phí vận tải và bảo hiểm tăng và khẩu vị rủi ro toàn cầu ảnh hưởng tới dòng vốn.

Trong kịch bản cơ sở (căng thẳng leo thang nhưng chưa gây gián đoạn lớn về nguồn cung), VN-Index có thể biến động do tâm lý thận trọng, trong khi các nhóm hưởng lợi từ giá dầu và cước vận tải có thể diễn biến tích cực hơn thị trường chung.

Các nhóm ngành hưởng lợi hoặc bị tác động

Chuyên gia của VPBankS cho rằng, nhóm ngành hưởng lợi rõ nét (tức dòng tiền có thể đổ vào khi giá dầu tăng) trước hết là dầu khí và năng lượng. Các mã này thường tăng mạnh khi giá dầu đi lên nhờ biên lợi nhuận cải thiện, đồng thời các dự án thượng nguồn và hạ tầng khí được thúc đẩy. Trong bối cảnh hiện tại, đây được xem là nhóm “điểm sáng”, có thể vận động ngược xu hướng thị trường chung.

Ở nhóm hóa chất liên quan dầu khí, một số doanh nghiệp có thể hưởng lợi gián tiếp từ thông tin hoặc từ việc giá nguyên liệu tăng, đáng chú ý là nhóm phân bón với khả năng phản ứng giá tích cực.

Nhóm cảng biển và logistics cũng có thể hưởng lợi nếu các tuyến vận tải thay đổi hoặc nhu cầu vận chuyển năng lượng tăng, kéo theo giá cước vận tải đi lên.

Ở chiều ngược lại, các ngành nhạy cảm với lạm phát và giá dầu tăng như tiêu dùng, sản xuất, vận tải đường bộ… có thể chịu tác động tiêu cực nếu giá xăng dầu bán lẻ tăng mạnh.

Nhóm ngành nào sẽ được hưởng lợi hoặc bị tác động bởi chiến sự Trung Đông (Ảnh: Đăng Đức).

Trong khi đó, Công ty TNHH Chứng khoán Maybank (MSVN) nhận định ngành phân bón được kỳ vọng hưởng lợi từ đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Trung Đông vốn được xem là trung tâm xuất khẩu urê của thế giới. Nếu chiến sự kéo dài, giá urê cũng như các sản phẩm như DAP, MAP có thể tăng và duy trì ở mức cao, tạo hiệu ứng tích cực cho cổ phiếu phân bón.

Ngành năng lượng có nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Iran có thể đẩy giá dầu Brent tăng mạnh, qua đó tác động tích cực trong ngắn hạn đến nhóm cổ phiếu năng lượng vốn nhạy cảm với căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Với ngành vận tải biển, tương tự kịch bản trong cuộc khủng hoảng tại Biển Đỏ, bất ổn ở Trung Đông thường khiến các hãng tàu tăng phụ phí nhiên liệu và phí rủi ro chiến tranh. Trong bối cảnh này, doanh nghiệp vận tải sở hữu đội tàu tự vận hành có lợi thế nhờ khả năng chuyển giao chi phí và hưởng lợi trực tiếp từ đà tăng của giá cước vận tải toàn cầu.

Trong ngắn hạn, Chứng khoán Rồng Việt khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên quản trị rủi ro trước kịch bản ít chấp nhận rủi ro, có thể xảy ra bằng cách duy trì tỷ trọng tiền mặt hợp lý. Đồng thời, nhà đầu tư cần tránh hành động đuổi giá vào nhóm cổ phiếu đầu cơ khi kịch bản tiếp theo chưa thực sự rõ ràng, đặc biệt với các nhóm hàng hóa chịu ảnh hưởng bởi xung đột địa chính trị.

Với nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro cao, có thể giải ngân mang tính “chiến thuật” vào nhóm hưởng lợi trực tiếp từ biến động chuỗi cung ứng, cước vận tải và giá dầu, nhưng cần đảm bảo mức định giá đủ hấp dẫn và tuân thủ kỷ luật quản trị.