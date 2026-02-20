Loạt công ty chứng khoán ồ ạt thay sếp

2025 khép lại một năm lịch sử của ngành chứng khoán Việt Nam khi thanh khoản đạt kỷ lục mới, VN-Index có thời điểm chinh phục mốc 1.900 điểm, loạt thương vụ IPO lớn và hơn hết là được FTSE đưa vào danh sách nâng hạng thị trường.

Sang năm nay, giới chuyên gia dự báo thị trường sẽ mở ra giai đoạn mới. Trong đó, cột mốc quan trọng tiếp theo là khả năng được MSCI đưa vào danh sách theo dõi (watchlist) vào tháng 6.

Giữa thời khắc chuyển mình của ngành, thị trường cũng chứng kiến làn sóng thay đổi lãnh đạo ồ ạt.

Ngay đầu năm, Chứng khoán FPT (mã chứng khoán: FTS) thông báo nhận được đơn từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Dũng. Dự kiến công ty này sẽ công bố tân chủ tịch tại kỳ họp cổ đông thường niên tới đây.

Trước đó không lâu, Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã chứng khoán: SHS) cũng bổ nhiệm mới ông Nguyễn Duy Linh làm Tổng giám đốc, thay thế ông Nguyễn Chí Thành. Ông Linh được biết từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại các công ty chứng khoán lớn như VPBankS, Mirae Asset Việt Nam và Chứng khoán SSI.

Tại Chứng khoán Vietcap (mã chứng khoán: VCI), sau khi ông Tô Hải - người gắn bó gần 20 năm ở vị trí Tổng giám đốc - nộp đơn từ nhiệm, HĐQT đã bổ nhiệm bà Tôn Minh Phương thay thế từ tháng 11/2025. Đồng thời, Giám đốc điều hành Tuấn Nhan được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc.

Đầu năm, ngành chứng khoán chứng kiến làn sóng đổi “sếp” (Ảnh: Hải Long).

Chứng khoán LPBank (LPBS) cũng bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, trong đó có sự xuất hiện của ông Nguyễn Xuân Thái - con trai ông Nguyễn Đức Thụy gây chú ý. Động thái này diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đang chuẩn bị các bước cho kế hoạch IPO tối đa gần 142 triệu cổ phiếu và niêm yết lên HoSE.

Tương tự, Chứng khoán VPBank (VPBankS, mã chứng khoán: VPX) đã thay đổi cơ cấu lãnh đạo sau khi IPO. Trong đó, ông Vũ Hữu Điền rời khỏi “ghế” Chủ tịch HĐQT, thay thế vị trí của ông Điền là bà Hồ Thúy Ngà.

Chứng khoán VPS (mã chứng khoán: VCK) cũng chứng kiến ông Nguyễn Lâm Dũng từ nhiệm khỏi chức danh Tổng Giám đốc hậu IPO, niêm yết lên sàn.

Ngành chứng khoán còn ghi nhận sự thay đổi lãnh đạo tại cơ quan vận hành và quản lý thị trường như Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) hay Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Từ 1/1, HoSE chính thức có Quyền Chủ tịch mới là ông Trịnh Sơn Hồng và Quyền tổng giám đốc mới là bà Nguyễn Thị Việt Hà.