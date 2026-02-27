Nhà đầu tư nước ngoài "quay xe" mua ròng cổ phiếu FPT

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 27/2, VN-Index tiếp tục dao động quanh mốc 1.880 điểm. Thanh khoản sàn HoSE giảm nhẹ so với hôm qua, ở mức 30.045 tỷ đồng.

Mặc dù thị trường đóng cửa trong sắc xanh nhưng tình trạng "xanh vỏ, đỏ lòng" vẫn tiếp diễn. Sàn HoSE có tới 202 cổ phiếu giảm giá, trong khi chỉ 132 mã tăng giá. Tình hình tương tự xảy ra trên HNX.

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng mạnh tới chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Lực cản của thị trường nằm ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30. Nhóm này giảm hơn 8 điểm, kéo lùi chỉ số chung. Một số cổ phiếu giảm điểm mạnh như VNM, VRE, STB, HPG.

Trong khi đó, FPT và VIC hỗ trợ đà tăng của chỉ số. Cổ phiếu công nghệ FPT tăng 2,65%, cao nhất trong nhóm VN30. Cùng với đà tăng 1,84% của VIC, cả 2 mã này góp phần lớn dẫn dắt xu hướng chỉ số hôm nay.

Riêng cổ phiếu FPT có 2 phiên liên tiếp đã lấy lại sắc xanh. Điểm sáng hôm nay là nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ chuyển hướng mua ròng hơn 223 tỷ đồng, sau nhiều ngày liên tiếp "xả hàng".

Ngoài FPT, khối ngoại cũng đẩy mạnh mua ròng GMD, MWG, VPB, ACB, HPG, PNJ, VHM. Ngược lại, khối này bán ròng VNM, VCB, FRT, DXG.