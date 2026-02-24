Tiến độ loạt dự án của công ty tỷ phú Trương Gia Bình tại Gia Lai

UBND tỉnh Gia Lai gần đây có thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Lâm Hải Giang về tiến độ các dự án của Tập đoàn FPT và tiến độ thành lập các khu công nghệ số tập trung của tỉnh.

Đầu tiên là dự án Tổ hợp Trung tâm nghiên cứu, sản xuất và đào tạo chuyên gia công nghệ FPT Software tại phường Quy Nhơn Nam rộng 15,25ha, dự kiến thu hút khoảng 20.000 nhân sự công nghệ.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Công ty TNHH Phần mềm FPT Quy Nhơn khẩn trương thực hiện tạm ứng kinh phí bồi thường, hỗ trợ để thực hiện chi trả cho các hộ dân theo phương án đã được phê duyệt.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh được giao chủ động, rà soát, xử lý, giải quyết dứt điểm các nội dung liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án và hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án theo tiến độ đã cam kết.

Một dự án của FPT (Ảnh: FPT).

Ngoài dự án trên, doanh nghiệp do ông Trương Gia Bình làm Chủ tịch HĐQT còn có dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - đô thị phụ trợ tại phường Quy Nhơn Bắc và phường Quy Nhơn Tây (dự án Trung tâm nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo AI), dự kiến là nơi nghiên cứu và làm việc lâu dài của khoảng 4.000-5.000 chuyên gia, góp phần hình thành hệ sinh thái công nghệ cao tại địa phương.

Trung tâm này được quy hoạch trên diện tích 11,13ha, với tổng mức đầu tư 613 tỷ đồng gồm 3 phân khu chức năng chính.

Đối với dự án này, Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cần tập trung giải phóng mặt bằng đối với diện tích đầu tư xây dựng Trung tâm trí tuệ nhân tạo (khoảng 11ha), hoàn thành trong quý đầu năm nay.

Đối với phần diện tích còn lại của dự án (trừ 18,62ha nằm trong quy hoạch đất rừng phòng hộ chưa chuyển đổi mục đích sử dụng) hoàn thành trong quý II.

UBND phường Quy Nhơn Bắc được giao thực hiện giải quyết khiếu nại về xác nhận nguồn gốc đất đai theo quy định, các trường hợp có vướng mắc, khó khăn tổng hợp báo cáo Tổ công tác của tỉnh cho ý kiến...

UBND phường Quy Nhơn Tây được giao kiểm tra, rà soát hồ sơ nguồn gốc đất đai và hồ sơ giải quyết khiếu nại đối với 13 hộ khu vực Bàu Lác của UBND phường Bùi Thị Xuân (trước khi sắp xếp), đối chiếu với các trường hợp tương tự trong khu vực đã được bồi thường, hỗ trợ tại dự án do UBND TP Quy Nhơn (trước khi sắp xếp) thực hiện để xem xét, giải quyết, bảo đảm tính thống nhất.

Đối với Khu công nghệ số tập trung Long Vân, Sở Tài chính Gia Lai được giao chủ trì, phối hợp với các Sở gồm Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường và Công ty TNHH trí tuệ nhân tạo Quy Nhơn nghiên cứu, thống nhất phương án đề xuất về trình tự, thủ tục thành lập dự án theo quy định pháp luật hiện hành.