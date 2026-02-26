Khối ngoại xả mạnh FPT, gom ròng cổ phiếu "vua thép" Hòa Phát

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, 3 ngày liên tiếp, cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận mức tăng giá ấn tượng. Đóng cửa phiên giao dịch 25/2, mã này tăng hơn 3,5% lên 29.300 đồng/đơn vị. Thanh khoản cũng gia tăng đột biến, lên hơn 136 triệu cổ phiếu, gấp gần 4 lần phiên mở cửa đầu năm.

Đáng chú ý hơn, nhà đầu tư nước ngoài thể hiện sự ưu ái với cổ phiếu nhà tỷ phú Trần Đình Long khi liên tục mua ròng mã này. Chỉ trong phiên giao dịch ngày 25/2, HPG được mua ròng hơn 1.759 tỷ đồng. Tổng cộng 3 phiên, khối ngoại đã mua ròng hơn 119 triệu cổ phiếu HPG, tương ứng khoảng 3.400 tỷ đồng.

Khối ngoại phản ứng trái chiều với cổ phiếu nhà tỷ phú Trần Đình Long và Trương Gia Bình (Ảnh: DN).

Ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài miệt mài bán ròng mạnh cổ phiếu FPT của Tập đoàn FPT. Trong phiên ngày 25/2, khối ngoại bán ròng gần 2.335 tỷ đồng cổ phiếu này, cao nhất thị trường. Tổng cộng 3 phiên giao dịch gần nhất, nhóm này "xả" khoảng 4.924 tỷ đồng với cổ phiếu công nghệ.

Cùng với đó, giá cổ phiếu FPT cũng về mức thấp nhất 4 tháng qua, ở mức 89.100 đồng/đơn vị. Điều này làm dấy lên lo ngại liệu lịch sử có lặp lại, khi cùng kỳ năm trước, cổ phiếu công nghệ này cũng từng giảm mạnh từ vùng 130.000 đồng/cp xuống 94.000 đồng/cp chỉ trong 3 tháng (từ tháng 2 đến tháng 4/2025).

Diễn biến này đi ngược lại tình hình kinh doanh tăng trưởng tốt của FPT trong năm qua, khi lợi nhuận lập kỷ lục lên 11.226 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước. Đóng góp chủ lực vào kết quả này là khối công nghệ và sự thuận lợi từ thị trường nước ngoài.

Về phía vua thép Hòa Phát, năm 2025, doanh nghiệp cũng đạt kết quả kinh doanh tích cực với lợi nhuận gần 15.515 tỷ đồng, tăng 29% so với năm trước.