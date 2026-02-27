Lỗi hệ thống chứng khoán, nhà đầu tư bị "kẹt hàng" cổ phiếu 25/2

Chiều 27/2, một số công ty chứng khoán thông báo tới khách hàng về việc quy trình thanh toán chứng khoán trong ngày chưa hoàn tất theo thông tin từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Theo nội dung thông báo, các giao dịch mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm thực hiện ngày 25/2 (chu kỳ T+2), cùng với giao dịch mua trái phiếu Chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp niêm yết ngày 26/2 (chu kỳ T+1), dự kiến về tài khoản trong chiều 27/2 đã tạm thời chưa được ghi nhận cho đến khi có thông báo mới.

Đơn cử, Chứng khoán MBS đã có thông báo về tình trạng số dư chứng khoán đối với giao dịch mua dự kiến về tài khoản trong chiều 27/2 có thể chưa hiển thị kịp thời trong danh mục. Đây là tình trạng chung tại các công ty chứng khoán.

Chứng khoán VPBankS thì thông báo nhận được thông tin từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) về việc gián đoạn thực hiện điện thanh toán bù trừ trên toàn thị trường. Do vậy, các giao dịch mua/bán phát sinh tại ngày 25/2 hiện chưa được phân bổ về tài khoản chứng khoán của khách hàng.

Theo thông báo của Chứng khoán KAFI, VSDC có sự cố gián đoạn kết nối với các thành viên lưu ký vào sáng ngày 27/2. Sự cố trên làm ảnh hưởng đến các dịch vụ như mở tài khoản, rút nộp ký quỹ, quá trình thanh toán bù trừ có thể chậm hơn dự kiến.

Thông báo của công ty chứng khoán đến khách hàng. (Ảnh: Chụp màn hình).

Điều này đồng nghĩa với việc các cổ phiếu mua ngày 25/2 chưa thể xuất hiện trong tài khoản để nhà đầu tư thực hiện giao dịch bán trong phiên chiều. Hiện, VSDC đang tích cực phối hợp với nhà thầu KRX để sự cố được khắc phục.

Theo chuyên gia, sự cố này về chiều mua thì không ảnh hưởng, nhưng với các giao dịch T+2 đang chờ về, nhà đầu tư muốn bán cũng chưa thể bán được. Đây là tình trạng chung của toàn hệ thống, không phải vấn đề riêng tại một công ty chứng khoán cụ thể.