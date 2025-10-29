Người mua vàng lỗ 11,5 triệu đồng/lượng nếu “đu đỉnh”

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 143,1-145,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Mỗi lượng vàng được điều chỉnh giảm 3,3 triệu đồng trong phiên hôm qua.

So với mức đỉnh ghi nhận vào phiên 21/10 là 153,6-154,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mỗi lượng vàng miếng giảm 9,5 triệu đồng.

Như vậy, nhà đầu tư nếu mua vàng ở vùng giá đỉnh 154,6 triệu đồng/lượng vào phiên 21/10 thì đến ngày 28/10, các “nhà vàng” chỉ thu mua với giá 143,6 triệu đồng/lượng, tức lỗ 12 triệu đồng/lượng trong một tuần.

Giá vàng trong nước giảm mạnh cùng pha với giá vàng thế giới. Trên thị trường quốc tế, mỗi ounce vàng hiện đã mất mốc 4.000 USD. Hiện tại, kim loại quý giao dịch quanh 3.967 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, giá vàng tương đương 125 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá vàng miếng trong nước và thế giới lên mức 20 triệu đồng/lượng.

Mặt hàng vàng miếng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Thành Đông).

Thị trường vàng thế giới đi xuống những phiên gần đây do các tín hiệu căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc hạ nhiệt, khiến nhu cầu trú ẩn giảm sút. Nhà đầu tư cũng đang chờ quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong phiên họp tuần này.

David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại đơn vị chuyên về giao dịch High Ridge Futures cho biết: "Khả năng Mỹ - Trung Quốc đạt thỏa thuận thương mại khiến nhu cầu mua vàng giảm".

Giá vàng thế giới từng tăng mạnh lên mức kỷ lục 4.381 USD/ounce trong phiên ngày 20/10, sau đó giảm hơn 3% tuần trước, do tín hiệu căng thẳng giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới hạ nhiệt. Ngày 26/10, đoàn đàm phán 2 nước đã đạt thỏa thuận khung. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến gặp nhau ngày 30/10 để tiếp tục đàm phán về thỏa thuận thương mại.

Thị trường hiện đặt cược xác suất Fed giảm lãi suất trong phiên họp tuần này là 97%. Giá vàng thường có xu hướng tăng trong môi trường lãi suất thấp.

Theo chuyên gia Ole Hansen đến từ Saxo Bank, cú rơi mạnh xuống dưới 4.000 USD/ounce là “một nhịp điều chỉnh cần thiết” giúp loại bỏ sự hưng phấn thái quá và mở ra chu kỳ tích lũy mới.

Dù ngắn hạn vàng chịu áp lực bán, nhiều tổ chức tài chính lớn vẫn duy trì quan điểm tích cực trong trung và dài hạn. Các yếu tố hỗ trợ gồm: Đồng USD có xu hướng suy yếu khi Fed bước vào chu kỳ giảm lãi suất; nhu cầu trú ẩn tăng trở lại giữa bối cảnh bất ổn địa chính trị; cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung chưa hạ nhiệt và các ngân hàng Trung ương vẫn duy trì mua vàng ở mức cao kỷ lục.

Theo dự báo của Citigroup, giá vàng có thể dao động quanh mức 4.300-4.500 USD/ounce vào nửa đầu năm 2026 nếu đồng USD suy yếu và Fed hạ lãi suất thêm hai lần. Trong khi đó, Goldman Sachs kỳ vọng vàng có thể vượt 4.700 USD/ounce trong năm 2027.