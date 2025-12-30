Ủy ban Chứng khoán phạt 3 doanh nghiệp bất động sản hơn 600 triệu đồng

Ngày 24/12, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa phạt 92,5 triệu đồng đối với Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty cổ phần do không công bố thông tin đối với các tài liệu sau: Báo cáo tài chính năm 2023, năm 2024 đã được kiểm toán; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, 6 tháng đầu năm 2024 và năm 2024, 6 tháng đầu năm 2025; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024…

Cùng ngày, UBCKNN cũng xử phạt Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Cát Liên Hoa 215 triệu đồng vì vi phạm công bố thông tin trong lĩnh vực chứng khoán.

Trong đó, công ty bị phạt tiền 150 triệu đồng do có hành vi công bố thông tin sai lệch đối với nội dung mua lại mã trái phiếu CLHCH2125005. Cụ thể, công ty công bố đã mua lại trái phiếu với ngày thực hiện là 17/6/2022. Tuy nhiên, theo văn bản báo cáo Đoàn thanh tra, đến ngày 7/12/2023, công ty chưa thực hiện việc mua lại mã trái phiếu này.

Bất động sản Cát Liên Hoa còn bị phạt tiền 65 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật với các tài liệu gồm: Báo cáo tài chính năm 2023; Tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2024; CBTT về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn.

3 doanh nghiệp bất động sản, xây dựng bị phạt tiền hơn 600 triệu đồng (Ảnh: Mạnh Quân).

Trước đó, ngày 22/12, UBCKNN phạt tiền 150 triệu đồng đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Bất động sản Long Hưng Phát, do công bố thông tin sai lệch về số tiền lãi trái phiếu phải thanh toán. Công ty công bố lãi thanh toán là 9,79 tỷ đồng, thực tế thanh toán lãi là 4,95 tỷ đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Doanh nghiệp này còn bị phạt tiền 85 triệu đồng do không công bố đối với thông tin đối với Báo cáo tài chính bán niên 2024, Báo cáo tình hình thực hiện cam kết bán niên 2024, Tình hình sử dụng số tiền thu từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2024, Tình hình thanh toán gốc, lãi bán niên 2024.