Công ty liên quan FLC, Vietcap… bị Ủy ban Chứng khoán “tuýt còi”

Cụ thể, ngày 24/11, UBCKNN đã xử phạt Công ty cổ phần Sông Đà 9.06 (mã chứng khoán: S96) số tiền 92,5 triệu đồng đồng.

Nguyên nhân, công ty này đã không công bố thông tin theo quy định pháp luật đối với các tài liệu như báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023, 2024; báo cáo thường niên năm 2023, 2024; báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, 2024; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024, 2025; tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, 2025….

Cùng ngày, UBCKNN xử phạt Công ty cổ phần Khoáng sản và Cơ khí (mã chứng khoán: MIM) số tiền 92,5 triệu đồng đồng. Lý do là doanh nghiệp này đã không công bố thông tin theo quy định pháp luật đối với các tài liệu gồm báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, 2024; báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024, 2025; báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023, 2024; Báo cáo thường niên năm 2023, 2024).

Trước đó ngày 20/11, UBCKNN cũng đã xử phạt Công ty cổ phần Đầu tư Khai khoáng và Quản lý tài sản FLC (mã chứng khoán: GAB) số tiền 92,5 triệu đồng đồng.

Nguyên nhân là công ty này đã không công bố thông tin theo quy định pháp luật đối với các tài liệu gồm báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, báo cáo thường niên năm 2024, báo cáo tài chính bán niên năm 2025 đã được soát xét, Báo cáo tài chính quý I, II, III/2025).

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có quyết định xử vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với loạt công ty. (Ảnh: DT).

Trong tháng 11, nhiều doanh nghiệp cùng bị xử phạt do không công bố thông tin gồm Chứng khoán Thủ đô, Chứng khoán LPBank, Chứng khoán ACB, Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng số 2 Hà Bắc, Công ty TNHH Phoenix Holdings….

Riêng Phoenix Holdings bị phạt tiền 80 triệu đồng đối với hành vi giao dịch cổ phiếu “chui”. Cụ thể, Phoenix Holdings trong vai trò là tổ chức liên quan của ông Nguyễn Lân Trung Anh - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap (mã chứng khoán: VCI) đã giao dịch 198.000 cổ phiếu VCI (tương ứng với 1,98 tỷ đồng tính theo mệnh giá) trong tháng 7 nhưng không báo cáo.