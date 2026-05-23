Ngày 27/5, báo Dân trí tổ chức hội thảo về mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số trong giai đoạn 2026-2030, nhiều yêu cầu mới về cải cách thể chế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh đang được đặt ra.

Để tạo diễn đàn trao đổi giữa cơ quan quản lý, chuyên gia kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp, báo Dân trí sẽ tổ chức hội thảo “Phấn đấu tăng trưởng kinh tế 2 con số bền vững: Bối cảnh mới - Hành động mới” vào lúc 13h30 ngày 27/5 tại khách sạn Pullman, Giảng Võ, Hà Nội.

Độc giả quan tâm có thể đăng ký tham gia hội thảo tại đây.

Hội thảo là sự kiện vệ tinh của Diễn đàn ESG Việt Nam 2026 với chủ đề “Nắm bắt cơ hội - Dẫn dắt tăng trưởng”, tập trung thảo luận các động lực tăng trưởng mới và những giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững.

Các phiên tham luận và thảo luận bàn tròn sẽ được diễn ra, tập trung phân tích cơ hội tăng trưởng của Việt Nam trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động, tác động của địa chính trị và dịch chuyển chuỗi cung ứng trong 10 năm tới.

Báo Dân trí sẽ tổ chức hội thảo “Phấn đấu tăng trưởng kinh tế 2 con số: Bối cảnh mới, hành động mới” vào lúc 13h30 ngày 27/5 (Ảnh: DT).

Các diễn giả tham dự đều là chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo doanh nghiệp lớn. Danh sách diễn giả gồm:

- PGS.TS Nguyễn Đình Thọ - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

- TS Lê Duy Bình - Giám đốc Economica Việt Nam.

- Ông Phạm Tuấn Anh - Thành viên Hội đồng Thành viên, Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).

- TS Lê Thái Hà - Giám đốc Điều hành Quỹ VinFuture, Giám đốc Điều hành quỹ Vì tương lai xanh, Tập đoàn Vingroup.

- Bà Vũ Thị Mùi - Phó trưởng phòng Chính sách sản phẩm bán buôn , Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

- Ông Trần Hoài Phương - Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp, Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank).

- Ông Lê Hùng Cường - Tổng giám đốc FPT Digital, Tập đoàn FPT.

- Ông Phạm Tuấn Anh - Giám đốc Phát triển bền vững, Công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam.

Tại hội thảo, đội ngũ diễn giả sẽ chia sẻ góc nhìn về cơ hội tăng trưởng của Việt Nam trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động, tác động của chuyển dịch chuỗi cung ứng và các tiêu chuẩn xanh đối với doanh nghiệp Việt Nam.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng sẽ thảo luận về vai trò của chuyển đổi số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và AI trong việc tạo ra các động lực tăng trưởng mới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững trong giai đoạn tới.