Hội thảo tăng trưởng kinh tế 2 con số quy tụ những diễn giả đặc biệt nào?

Hội thảo “Phấn đấu tăng trưởng kinh tế 2 con số: Bối cảnh mới, hành động mới” được báo Dân trí tổ chức vào 13h30 ngày 27/5, tại khách sạn Pullman (Hà Nội). Hội thảo nằm trong chuỗi sự kiện của Diễn đàn ESG Việt Nam 2026 với chủ đề "Nắm bắt cơ hội - Dẫn dắt tăng trưởng".

Hội thảo gồm các phiên tham luận và thảo luận bàn tròn, tập trung phân tích cơ hội tăng trưởng của Việt Nam trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động, tác động của địa chính trị và dịch chuyển chuỗi cung ứng trong 10 năm tới.

Dàn diễn giả tại hội thảo "Phấn đấu tăng trưởng kinh tế 2 con số: Bối cảnh mới, hành động mới" diễn ra ngày 27/5 - sự kiện thuộc khuôn khổ Diễn đàn ESG Việt Nam 2026 (Ảnh: Tuấn Huy).

Các diễn giả tham dự đều là chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo doanh nghiệp lớn. Tại hội thảo, các diễn giả sẽ chia sẻ góc nhìn về cơ hội tăng trưởng của Việt Nam trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động, tác động của chuyển dịch chuỗi cung ứng và các tiêu chuẩn xanh đối với doanh nghiệp Việt Nam.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng sẽ thảo luận về vai trò của chuyển đổi số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và AI trong việc tạo ra các động lực tăng trưởng mới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững trong giai đoạn tới.

Khảo sát doanh nghiệp về mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số

PGS.TS Nguyễn Đình Thọ - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường

PGS.TS Nguyễn Đình Thọ hiện là Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, chính sách nông nghiệp và môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Trước đó, ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh, Phó chủ tịch thường trực Hội Hữu nghị Việt - Anh TP Hà Nội, Phó Hiệu trưởng, Đảng ủy viên, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quốc tế, Trưởng bộ môn Phân tích và Đầu tư tài chính Trường Đại học Ngoại thương...

PGS.TS Nguyễn Đình Thọ - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Ảnh: DT).

Với kinh nghiệm trong lĩnh vực chính sách, tài chính, môi trường và phát triển bền vững, ông Thọ được kỳ vọng sẽ mang tới nhiều góc nhìn tại hội thảo về các động lực tăng trưởng mới của Việt Nam trong giai đoạn tới, đặc biệt là chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, ESG và khả năng thích ứng của doanh nghiệp trước các tiêu chuẩn toàn cầu ngày càng khắt khe.

TS Lê Duy Bình - Giám đốc Economica Việt Nam

TS Lê Duy Bình là chuyên gia kinh tế, tài chính với những nghiên cứu chuyên sâu về các vấn đề kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước, động lực tăng trưởng, chính sách tài khóa - tiền tệ, thương mại, lao động - xã hội, môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư, quản trị công, quản trị quốc gia, kinh tế số, tăng trưởng xanh.

Ông lấy bằng Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế và bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Hiện tại, ông Lê Duy Bình là Giám đốc Economica Việt Nam. Đơn vị này tập trung nghiên cứu và tư vấn trong nhiều lĩnh vực như phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và khu vực tư nhân, cải cách ngân hàng, phát triển kinh tế địa phương, quản trị kinh tế và chính sách công.

TS Lê Duy Bình - Giám đốc Economica Việt Nam (Ảnh: DT).

Bên cạnh đó, Economica Việt Nam còn tham gia nghiên cứu, tư vấn về chính sách kinh tế vĩ mô, cải cách pháp lý, tài chính công, chi tiêu công, cải cách doanh nghiệp nhà nước (SOE), phát triển kinh doanh nông nghiệp và chuỗi giá trị.

Đơn vị cũng có nhiều hoạt động liên quan đến phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, quản trị và tái cấu trúc doanh nghiệp, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR), cũng như thúc đẩy đối thoại công - tư và phát triển các hiệp hội doanh nghiệp.

Ông Phạm Tuấn Anh - Thành viên Hội đồng Thành viên, Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam)

Ông Phạm Tuấn Anh - Thành viên Hội đồng Thành viên, Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) (Ảnh: PVN).

Trước khi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), ông Phạm Tuấn Anh từng là Lãnh đạo Vụ Đổi mới Doanh nghiệp Văn phòng Chính phủ, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp tại Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp - nơi ông được đánh giá là một cán bộ có năng lực, kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc trong công tác quản lý Nhà nước.

Với vai trò hiện tại, ông đã có những đóng góp tích cực trong việc củng cố bộ máy điều hành và thúc đẩy sự phát triển bền vững của Petrovietnam thông qua hoạt động hoạch định chiến lược phát triển, quản trị hoạt động của tập đoàn theo định hướng chiến lược công nghiệp - năng lượng quốc gia.

TS Lê Thái Hà - Giám đốc Điều hành Quỹ VinFuture, Giám đốc Điều hành quỹ Vì tương lai xanh, Tập đoàn Vingroup

Tiến sĩ Lê Thái Hà là nhà khoa học nữ người Việt Nam duy nhất có tên trong top các nhà khoa học có tầm ảnh hưởng nhất thế giới (2021-2023).

Tốt nghiệp Tiến sĩ Kinh tế tại Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) năm 24 tuổi, Tiến sĩ Hà là nhà nghiên cứu uy tín với hơn 80 bài báo trên các tạp chí khoa học uy tín - những tạp chí hàng đầu trong các lĩnh vực kinh tế năng lượng, môi trường và kinh tế ứng dụng.

Nhiều năm liền, bà có tên trong top 1% nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới (theo Đại học Stanford). Tiến sĩ Lê Thái Hà cũng là nữ thành viên duy nhất trong Hội đồng khoa học ngành Kinh tế (NAFOSTED, 2022-2024).

TS Lê Thái Hà - Giám đốc Điều hành Quỹ VinFuture, Giám đốc Điều hành quỹ Vì tương lai xanh, Tập đoàn Vingroup tại một sự kiện thuộc Diễn đàn ESG Việt Nam (Ảnh: Hải Long)

Đặc biệt, bà cũng là Giám đốc điều hành Quỹ Vì tương lai xanh - một quỹ thành lập năm 2023 với sứ mệnh góp phần vào mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Chính phủ, hướng tới một ngày mai xanh cho thế hệ tương lai.

Ông Trần Hoài Phương - Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp, Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank)

Ông Trần Hoài Phương gia nhập HDBank từ năm 2019, hiện là Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp, thành viên Ban Điều hành. Ông Phương được giới thiệu có 31 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, từng làm việc tại nhiều tổ chức tài chính quốc tế lớn như Standard Chartered, Citibank, BNP Paribas với các vị trí quản lý, điều hành.

Ông Trần Hoài Phương - Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp, Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank) (Ảnh: Hải Long).

Ngoài ra, ông cũng từng đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc tại nhiều ngân hàng trong nước như Techcombank, TPBank và OCB. Ông Phương có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng giải pháp tài chính cho doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đa quốc gia, tài trợ xuất nhập khẩu và phát triển nền tảng tài trợ chuỗi cung ứng.

Ông Lê Hùng Cường - Giám đốc FPT Digital, Tập đoàn FPT

Ông Lê Hùng Cường là Tiến sĩ Công nghệ thông tin và chuyên gia tư vấn cấp cao với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ. Ông Cường được giới thiệu có nhiều kinh nghiệm trong tư vấn, triển khai chuyển đổi số cho nhiều ngành nghề, đồng thời đồng hành với các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình đổi mới mô hình hoạt động và phát triển hệ sinh thái số.

Trước khi được bổ nhiệm Tổng giám đốc FPT Digital, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí như Phó giám đốc Giải pháp và Công nghệ tại FPT Software, Phó giám đốc Chuyển đổi số, Viện trưởng FPT Digital Academy và Giám đốc Chuyển đổi số FPT Digital. Ông cũng trực tiếp xây dựng năng lực tư vấn cốt lõi và dẫn dắt nhiều dự án chuyển đổi số, AI quy mô lớn cho các tập đoàn hàng đầu Việt Nam.

Ông Lê Hùng Cường - Giám đốc FPT Digital, Tập đoàn FPT (Ảnh: FPT).

Tại hội thảo, ông Cường được kỳ vọng sẽ mang tới góc nhìn thực tiễn về vai trò của AI, dữ liệu và chuyển đổi số trong việc nâng cao năng suất, tối ưu vận hành và tạo động lực tăng trưởng mới cho doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Ông Phạm Tuấn Anh - Giám đốc Phát triển bền vững, Công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam

Ông Phạm Tuấn Anh hiện là Giám đốc Phát triển Bền vững tại GreenFeed Việt Nam, tham gia doanh nghiệp này từ tháng 1/2021. Ông tốt nghiệp ngành Hóa nông nghiệp tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 1998 và Thạc sĩ khoa học vệ sinh môi trường tại Đại học Ghent (Vương quốc Bỉ) năm 2004.

Ông Tuấn Anh được giới thiệu có trên 20 năm kinh nghiệm hoạt động về sinh học thực nghiệm, bảo vệ môi trường, an toàn sức khỏe nghề nghiệp và phát triển bền vững trong các lĩnh vực khai thác khoáng sản, dệt may, công nghiệp và sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Ông Phạm Tuấn Anh - Giám đốc Phát triển bền vững, Công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam - tại Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 diễn ra ngày 22/12/2025 (Ảnh: Mạnh Quân).

Khuôn khổ Diễn đàn ESG Việt Nam 2025, GreenFeed Việt Nam được vinh danh Vietnam ESG Awards 2025 với danh vị "Top 10 doanh nghiệp thực thi ESG toàn diện nổi bật". Trước đó, tại Diễn đàn ESG Việt Nam 2024, doanh nghiệp này được vinh danh Vietnam ESG Awards 2024 với danh vị "Mô hình quản trị chuỗi cung ứng bền vững".

Tại hội thảo "Phấn đấu tăng trưởng kinh tế 2 con số: Bối cảnh mới, hành động mới" diễn ra ngày 27/5, ông Phạm Tuấn Anh được kỳ vọng sẽ chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về chiến lược chuyển đổi kép, kết hợp chuyển đổi xanh với chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và AI nhằm nâng cao năng suất, tối ưu vận hành và hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững cho doanh nghiệp Việt Nam.