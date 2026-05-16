Thông điệp phía sau chủ đề của Diễn đàn ESG Việt Nam 2026

Sau thành công của Diễn đàn ESG Việt Nam lần thứ nhất năm 2024 với chủ đề “Chiến lược phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới” và Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 với chủ đề “Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững”, năm nay, báo Dân trí tiếp tục tổ chức Diễn đàn ESG Việt Nam 2026 với chủ đề “Nắm bắt cơ hội - Dẫn dắt tăng trưởng”.

“Nắm bắt cơ hội” là tiền đề để “dẫn dắt tăng trưởng”

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng biên tập báo Dân trí, Trưởng Ban tổ chức Diễn đàn ESG Việt Nam, cho biết sau 2 năm tổ chức, Diễn đàn đã góp phần đặt nền móng cho hệ sinh thái ESG tại Việt Nam, thúc đẩy thực hiện cam kết NetZero (phát thải ròng bằng 0) trước năm 2050 và nâng cao vị thế của doanh nghiệp Việt trên trường quốc tế.

Về lý do lựa chọn chủ đề “Nắm bắt cơ hội - Dẫn dắt tăng trưởng” cho Diễn đàn năm nay, ông Phạm Tuấn Anh thông tin, khi nhắc đến phát triển bền vững, nhiều người thường nghĩ đến những giá trị của tương lai. “Nhưng phát triển thì không thể chờ đến tương lai mới bắt đầu. Phát triển cần được hành động ngay hôm nay, từ những cơ hội của hiện tại để tạo nền tảng cho sự tăng trưởng lâu dài”, ông Phạm Tuấn Anh nói.

Chủ đề của Diễn đàn năm nay cũng được đưa ra trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% trong nhiệm kỳ 2026-2031 và những năm tiếp theo. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 2 khóa XIV hồi tháng 3, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng nhấn mạnh yêu cầu phải tìm ra mô hình phát triển phù hợp để tạo tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bền vững trong bối cảnh mới.

Ông Phạm Tuấn Anh nhận định đây là thời điểm kinh tế Việt Nam đứng trước nhiều cơ hội, từ chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, song đồng thời đối mặt với những thách thức từ biến động địa chính trị, tiêu chuẩn xanh và áp lực cạnh tranh quốc tế ngày càng gia tăng.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh phát động Vietnam ESG Awards 2024 tại hội thảo "Nhân lực bền vững - Trung tâm chữ "S" trong ESG?" diễn ra ở Hà Nội vào tháng 10/2024

Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn chủ đề “Nắm bắt cơ hội - Dẫn dắt tăng trưởng” được xem là thông điệp phù hợp với yêu cầu phát triển hiện nay, khi doanh nghiệp không chỉ cần thích ứng với những thay đổi nhanh của thị trường mà còn phải chủ động chuyển đổi để tạo lợi thế cạnh tranh.

“ESG vì thế không còn là câu chuyện của tương lai hay trách nhiệm mang tính hình thức, mà đang trở thành chìa khóa để doanh nghiệp nắm bắt cơ hội tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh mới”, ông nhấn mạnh.

Cũng theo ông Phạm Tuấn Anh, “nắm bắt cơ hội” được xem là tiền đề để “dẫn dắt tăng trưởng”, bởi chỉ khi chủ động đón đầu xu hướng, tận dụng động lực mới và thích ứng với thay đổi, doanh nghiệp mới có thể tạo ra tăng trưởng và khẳng định vị thế trên thị trường.

Diễn đàn ESG Việt Nam 2026: Đề cao tính thực tiễn

Theo Tổng biên tập Phạm Tuấn Anh, giống như 2 mùa trước, Ban Tổ chức Diễn đàn ESG 2026 dành nhiều tâm huyết chuẩn bị kỹ lưỡng ở từng khâu của sự kiện.

Diễn đàn sẽ không dừng lại ở các hội thảo hay tọa đàm mang tính định hướng, gợi mở. Chuỗi hoạt động năm nay sẽ đi sâu hơn vào tính thực tiễn, tập trung vào các phiên làm việc chuyên sâu, kết nối trực tiếp giữa nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp để tháo gỡ từng vấn đề cụ thể trong quá trình triển khai ESG.

Theo đó, các nội dung sẽ được thiết kế phù hợp với từng nhóm doanh nghiệp, từ doanh nghiệp lớn đến nhỏ, với nhiều cấp độ tiếp cận khác nhau; từ việc bắt đầu xây dựng chiến lược ESG, xác định vai trò của từng bộ phận đến cách triển khai theo từng lĩnh vực ngành nghề.

“Chúng tôi mong muốn ESG không chỉ dừng lại ở nhận thức hay khẩu hiệu, mà trở thành hành động cụ thể, có lộ trình rõ ràng và phù hợp với điều kiện thực tế của từng doanh nghiệp”, ông Phạm Tuấn Anh nói, đồng thời nhấn mạnh mỗi doanh nghiệp thay đổi theo hướng bền vững sẽ góp thêm một phần vào mục tiêu xây dựng nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, xanh và bền vững hơn.

Các doanh nghiệp được vinh danh tại Vietnam ESG Awards 2025.

Đối với Vietnam ESG Awards 2026 - danh vị tôn vinh các doanh nghiệp, tổ chức và địa phương xuất sắc trong việc thực hiện tiêu chí ESG, Trưởng Ban tổ chức cho biết sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung và hoàn thiện hệ thống tiêu chí đánh giá theo hướng cụ thể hơn, sát thực tiễn hơn, đồng thời bảo đảm tính khách quan và minh bạch.

Trước đó, ngày 6/5, báo Dân trí đã tổ chức tọa đàm vệ tinh của Diễn đàn với chủ đề “Quản trị tốt để hút vốn rẻ - Kinh nghiệm từ các doanh nghiệp thành công”. Các diễn giả tại tọa đàm đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về quản trị, minh bạch hoạt động và chiến lược ESG nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp.

Hội đồng thẩm định Vietnam ESG Awards 2026 cũng đã có cuộc họp theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại tòa soạn báo Dân trí ngày 13/5 nhằm thảo luận về định hướng tổ chức Diễn đàn ESG Việt Nam năm nay, thống nhất bộ tiêu chí đánh giá và lựa chọn những doanh nghiệp có thành tựu nổi bật trong thực hành ESG.

Sắp tới, ngày 27/5, tại Hà Nội, báo Dân trí tiếp tục tổ chức Hội thảo “Phấn đấu tăng trưởng kinh tế 2 con số: Bối cảnh mới, hành động mới”. Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia, cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp để phân tích bối cảnh kinh tế mới, nhận diện cơ hội, thách thức, đồng thời làm rõ vai trò trung tâm của doanh nghiệp và các động lực then chốt cho tăng trưởng cao gắn với phát triển bền vững.

“Chúng tôi kỳ vọng thông qua chuỗi hoạt động này sẽ tạo thêm không gian kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và lan tỏa các mô hình phát triển hiệu quả, từ đó góp phần chuẩn bị nền tảng cho Diễn đàn ESG Việt Nam 2026 trở thành nơi hội tụ các sáng kiến, giải pháp và động lực mới cho tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp”, ông Phạm Tuấn Anh cho biết.

