Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GDP trên 10% trong giai đoạn 2026-2031. Bối cảnh này mở ra nhiều cơ hội từ chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh và dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, cũng đặt ra thách thức lớn từ cạnh tranh quốc tế, tiêu chuẩn ESG, Net Zero và yêu cầu phát triển bền vững.

Trong bối cảnh đó, Diễn đàn ESG Việt Nam 2026 - sự kiện thường niên do báo Dân trí khởi xướng, tổ chức - tiếp tục đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp trong thúc đẩy tăng trưởng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với xu hướng chuyển đổi xanh. ESG hiện không chỉ là định hướng phát triển mà đã trở thành yếu tố quan trọng trong chiến lược dài hạn của doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ diễn đàn, báo Dân trí triển khai khảo sát doanh nghiệp về mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, gắn với chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Khảo sát nhằm ghi nhận thực tiễn triển khai ESG tại doanh nghiệp, đồng thời thu thập đánh giá về cơ hội, thách thức trong bối cảnh mới khi ESG ngày càng trở thành yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn và nâng cao năng lực cạnh tranh. Doanh nghiệp tham gia khảo sát tại đây.

Hội thảo “Phấn đấu tăng trưởng kinh tế 2 con số: Bối cảnh mới, hành động mới" là sự kiện vệ tinh của Diễn đàn ESG Việt Nam 2026 chủ đề "Nắm bắt cơ hội - Dẫn dắt tăng trưởng" (Ảnh: KH).

Đáng chú ý, nhằm tạo diễn đàn trao đổi đa chiều giữa cơ quan quản lý, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp, báo Dân trí tổ chức hội thảo “Phấn đấu tăng trưởng kinh tế 2 con số: Bối cảnh mới, hành động mới”. Hội thảo diễn ra vào 13h30 ngày 27/5 tại khách sạn Pullman (Giảng Võ, Hà Nội).

Hội thảo sẽ tập trung phân tích các động lực tăng trưởng mới, cơ hội và thách thức của nền kinh tế, đồng thời thảo luận vai trò của doanh nghiệp và ESG trong mục tiêu tăng trưởng cao nhưng bền vững của Việt Nam. Hội thảo này là sự kiện vệ tinh của Diễn đàn ESG Việt Nam 2026 chủ đề "Nắm bắt cơ hội - Dẫn dắt tăng trưởng".

Hội thảo do báo Dân trí tổ chức sẽ tập trung nhận diện các động lực tăng trưởng mới, những “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tới.

Sự kiện quy tụ chuyên gia, cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp để thảo luận về cải cách thể chế, đầu tư công, hạ tầng chiến lược, chuyển đổi số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo và vai trò của khu vực kinh tế tư nhân trong mục tiêu tăng trưởng 2 con số.