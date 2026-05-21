Vàng hồi phục sau tín hiệu từ Iran: Bank of America dự báo mốc 6.000 USD

Giá vàng thế giới bất ngờ đảo chiều tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 20/5 sau khi thị trường đón loạt tín hiệu mới từ Trung Đông. Giá dầu lao dốc gần 6%, lợi suất trái phiếu Mỹ hạ nhiệt và đồng USD suy yếu đã giúp dòng tiền quay lại với kim loại quý chỉ một ngày sau cú bán tháo mạnh.

Theo Kitco, vàng giao ngay có lúc lên quanh 4.542 USD/ounce, tăng hơn 1,3%, trong khi bạc bật gần 3%, lên khoảng 75,8 USD/ounce. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh giới đầu tư liên tục điều chỉnh kỳ vọng khi căng thẳng địa chính trị giảm nhiệt nhưng áp lực lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn chưa biến mất.

Sau cú bán tháo vào đầu tuần, giá vàng giao ngay đã ghi nhận sự hồi phục đáng kể, giao dịch quanh ngưỡng 4.542 USD/ounce, tăng 1,35% (Ảnh: The Royal Mint).

Giá dầu giảm mạnh, vàng lập tức hồi phục

Thị trường kim loại quý bật tăng trở lại sau khi căng thẳng quanh eo biển Hormuz có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo Kitco, hai siêu tàu chở dầu Iraq hướng sang Trung Quốc đã đi qua khu vực này an toàn, trong khi một tàu chở dầu Kuwait cũng được ghi nhận đang di chuyển qua tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới.

Ba tàu dầu vận chuyển khoảng 6 triệu thùng dầu, đánh dấu lượng dầu rời vùng Vịnh trong một ngày lớn nhất kể từ khi xung đột Mỹ - Israel với Iran leo thang hồi tháng 2. Thông tin này khiến giá dầu Brent giảm gần 6%, kéo theo áp lực lạm phát dịu xuống.

Trên thị trường tài chính, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng lùi về dưới 4,6%, trong khi đồng USD suy yếu. Đây là yếu tố hỗ trợ trực tiếp cho vàng và bạc. Khi lợi suất trái phiếu giảm, chi phí cơ hội nắm giữ vàng thấp hơn, giúp kim loại quý hấp dẫn trở lại.

Tuy nhiên, biên bản cuộc họp Fed cuối tháng 4 cho thấy cơ quan này vẫn lo ngại rủi ro lạm phát liên quan tới giá năng lượng và Trung Đông. Thị trường quyền chọn hiện phản ánh khoảng 30% khả năng Fed còn tăng lãi suất trước quý I/2027.

Điều đó khiến vàng rơi vào trạng thái khá đặc biệt. Mỗi khi lợi suất tăng mạnh, giá vàng chịu áp lực điều chỉnh. Nhưng ngay khi lợi suất dịu xuống, lực mua lại xuất hiện rất nhanh.

Trong khi vàng hồi phục, chứng khoán Mỹ cũng bật tăng mạnh sau 3 phiên giảm liên tiếp. Chỉ số S&P 500 tăng 1,1%, Nasdaq tăng 1,5%, còn nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ Russell 2000 bật tới 2,6%. Diễn biến này cho thấy khẩu vị rủi ro trên thị trường đang cải thiện, nhưng giới đầu tư vẫn chưa rời bỏ hoàn toàn tài sản trú ẩn như vàng.

Vàng giảm về 4.500 USD nhưng phố Wall chưa bi quan

Một trong những điểm gây chú ý nhất trên thị trường hiện nay là việc nhiều tổ chức tài chính lớn vẫn giữ quan điểm tích cực với vàng dù kim loại quý vừa điều chỉnh khá mạnh. Theo GoldSilver, Bank of America tiếp tục dự báo vàng có thể lên 6.000 USD/ounce. Với mặt bằng hiện tại quanh 4.500 USD, mức dự báo này tương đương dư địa tăng khoảng 33%.

Luận điểm của ngân hàng này tập trung vào 3 yếu tố chính gồm thâm hụt tài khóa kéo dài của Mỹ, nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương và sự suy giảm niềm tin đối với trái phiếu kho bạc Mỹ như tài sản trú ẩn truyền thống.

Đáng chú ý, Goldman Sachs cũng không xem nhịp giảm hiện tại là tín hiệu tiêu cực. Ngân hàng này gọi vùng giá quanh 4.500 USD là “vùng tích lũy”, nơi các tổ chức lớn đang mua vào thay vì bán tháo. Theo Goldman Sachs, nhu cầu mua vàng từ ngân hàng trung ương toàn cầu hiện vẫn ở mức cao nhất nhiều thập kỷ. Đây được xem là lớp hỗ trợ quan trọng mỗi khi thị trường xuất hiện nhịp điều chỉnh ngắn hạn.

Diễn biến của bạc cũng đang phản ánh phần nào tâm lý này. Trong phiên 20/5, bạc tăng gần 3%, nhanh hơn vàng. Theo Kitco, phe mua bạc đang hướng tới vùng 76,7-77 USD/ounce, trước khi nhắm tới mốc 78 USD.

Ở chiều ngược lại, vàng hiện đang đối mặt vùng cản quan trọng quanh 4.552-4.572 USD/ounce. Nếu vượt được khu vực này, thị trường có thể hướng lên vùng 4.600 USD.

Bank of America vẫn dự báo vàng đạt 6.000 USD/ounce, Goldman Sachs xem vùng giá hiện tại là cơ hội tích lũy (Ảnh: Getty).

Ngoài câu chuyện lãi suất hay Trung Đông, giới phân tích cho rằng thị trường vàng hiện còn chịu tác động từ một thay đổi lớn hơn liên quan tới hệ thống giao dịch kim loại quý toàn cầu.

Theo GoldSilver, Hong Kong (Trung Quốc) dự kiến ra mắt nền tảng thanh toán bù trừ vàng mới vào tháng 7 với sự hợp tác từ Sàn giao dịch vàng Thượng Hải. Hệ thống này hỗ trợ thanh toán bằng nhân dân tệ song song với USD và hoạt động ngoài mạng lưới định giá truyền thống như LBMA hay COMEX.

Động thái này diễn ra cùng lúc với xu hướng gia tăng giao dịch hàng hóa bằng các đồng tiền ngoài USD giữa nhiều nền kinh tế lớn. Giới quan sát cho rằng những thay đổi đó chưa tác động ngay tới giá vàng trong ngắn hạn, nhưng đang tạo nền tảng nhu cầu vật chất lớn hơn cho thị trường kim loại quý trong nhiều năm tới.

Đó cũng là lý do nhiều tổ chức tài chính vẫn duy trì quan điểm lạc quan với vàng ngay cả khi giá liên tục biến động mạnh theo lợi suất và chính sách lãi suất của Fed.