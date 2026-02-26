Vàng miếng SJC giảm nhẹ ngày vía Thần Tài, bán ra 185 triệu đồng/lượng

Cụ thể, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 182 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 185 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng mỗi chiều so với phiên trước đó. Chênh lệch giữa hai chiều mua - bán tiếp tục được duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn được giao dịch tại mức 181,5 - 184,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng mỗi chiều. Hiện, giá vàng nhẫn biến động trái chiều tại các thương hiệu, trong khi các bên đều giảm thì DOJI ghi nhận tăng 600.000 đồng/lượng mỗi chiều so với phiên trước đó (niêm yết mua bán ở mức 182,2 - 185,2 triệu đồng/lượng).

Ghi nhận trong sáng nay tại các "phố vàng" ở TPHCM và Hà Nội, người dân đã tấp nập xếp hàng từ sáng sớm. Tại TPHCM, hệ thống SJC thông báo không nhận đặt trước, nhiều khách hàng cho biết họ kiên nhẫn chờ đợi với hy vọng mua được vàng trực tiếp để lấy may đúng ngày lễ.

Chiều ngược lại, không ít khách hàng từ mùng 8-9 đã “chốt lời” vàng, đại diện cửa hàng cho hay.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay được ghi nhận ở mức 5.166,88 USD/ounce, tăng 8,54 USD/ounce, tương đương mức tăng 0,17% trong vòng 24 giờ. Quy đổi theo tỷ giá niêm yết tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 163,89 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí).

Đà tăng của vàng được củng cố khi các tín hiệu phân tích kỹ thuật phát đi xu hướng mua vào. Bên cạnh đó, nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị chưa hạ nhiệt, tiếp tục hỗ trợ mặt bằng giá kim loại quý.

Ngoài yếu tố chính sách tiền tệ, giá vàng còn được hỗ trợ bởi đà tăng của giá dầu trước những căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran, qua đó làm gia tăng lo ngại về rủi ro địa chính trị và lạm phát toàn cầu.

Khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý thị trường đang nghiêng về kịch bản tích cực đối với kim loại quý. Trong số các chuyên gia phân tích và nhà quản lý ngân hàng tham gia khảo sát, 69% dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới.

Ở chiều ngược lại, 8% cho rằng giá có thể điều chỉnh giảm, trong khi 23% nhận định thị trường sẽ đi ngang. Kết quả này phản ánh kỳ vọng tăng giá vẫn chiếm ưu thế, dù thị trường chưa loại trừ khả năng xuất hiện các nhịp rung lắc ngắn hạn.