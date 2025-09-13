Giá cà phê Mỹ tăng cao nhất gần 30 năm, điều gì đang xảy ra?

Theo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vừa công bố, giá bán lẻ cà phê tại Mỹ trong tháng 8 tăng gần 21% so với cùng kỳ năm ngoái, cao nhất từ tháng 10/1997. So với tháng trước đó, mặt hàng này cũng đi lên 4%, mức mạnh nhất 14 năm.

Cà phê tăng giá đột biến một phần do thuế nhập khẩu của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Mỹ là nước nhập cà phê lớn nhất thế giới, do ít nơi có thể trồng loại nông sản này. Theo Hiệp hội Cà phê Quốc gia Mỹ, 99% lượng tiêu thụ nông sản này tại Mỹ là hàng nhập khẩu.

Đáng chú ý, Brazil, một trong những nước chịu thuế nhập khẩu cao nhất khi vào Mỹ, lại là nguồn cung cấp hạt cà phê lớn nhất. Hàng hóa từ Brazil hiện chịu mức thuế lên đến 50%.

Bà Diane Swonk, kinh tế trưởng tại hãng kiểm toán KPMG, dự báo giá cà phê sẽ dễ dàng lập kỷ lục mới khi mức thuế 50% Mỹ áp lên Brazil có tác động đầy đủ.

Các thương hiệu lớn và cửa hàng nhỏ đang cố gắng chịu một phần chi phí. Tuy nhiên, việc tăng giá là khó tránh khỏi. J.M Smucker, công ty mẹ thương hiệu cà phê Folgers, tháng trước cho biết nhiều khả năng phải nâng giá bán lẻ lần thứ ba trong năm nay. Họ đã từng phải tăng giá từ tháng 5 và tháng 8.

Cà phê Brazil được bày bán ở cửa hàng Mỹ (Ảnh:Reuters).

Tại thành phố New Orleans (Mỹ), chuỗi cửa hàng có tên French Truck Coffee đã thêm phụ phí 4% vào các đơn hàng để bù đắp chi phí.

Tuy nhiên, Starbucks, chuỗi cửa hàng cà phê lớn nhất thế giới, đến nay vẫn giữ giá. Hồi tháng 7, công ty này cho biết do cách thức mua hàng khác biệt nên tác động từ thuế đến Starbucks chậm hơn so với thị trường. Starbucks dự báo chi phí cà phê tăng mạnh nhất vào năm 2026.

Ông Thijs Geijer, chuyên gia kinh tế cấp cao về thực phẩm và nông nghiệp tại Ngân hàng ING, cảnh báo rằng lượng cà phê tồn kho hiện nay chỉ giúp tạm thời giảm nhẹ tác động.

"Nhưng nếu người Mỹ tiếp tục uống cà phê với tốc độ như hiện nay thì lượng dự trữ này cũng sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Sớm muộn gì cũng sẽ cần thêm các lô hàng mới, nhưng câu hỏi lúc này là: chúng ta sẽ nhập từ đâu?", ông nói với Financial Times.

Theo ông Geijer, người tiêu dùng cà phê có thể còn chưa cảm nhận hết ảnh hưởng của thuế quan. Cà phê xuất khẩu từ cảng Santos của Brazil phải mất tới 20 ngày để cập cảng Mỹ, sau đó được rang xay rồi mới đưa ra thị trường để bán cho người tiêu dùng.

"Ngay cả khi đó, việc giá bán cà phê có đột ngột tăng cao hay không cũng còn phụ thuộc vào việc các nhà rang xay có chuyển phần chi phí tăng thêm này vào giá bán lẻ ngay lập tức hay dần dần", ông nhấn mạnh với Financial Times.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Cà phê Quốc gia Mỹ, 2/3 người trưởng thành ở nước này uống cà phê hàng ngày.

Đợt tăng giá cà phê này diễn ra trong bối cảnh lạm phát thực phẩm tại Mỹ đang quay trở lại. Tháng 8, CPI của Mỹ tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu mức cao nhất từ đầu năm.

Diễn biến này khiến bài toán chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) thêm phần khó lường, nhất là khi thị trường lao động đang cho thấy dấu hiệu suy yếu. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn đặt cược chắc chắn Fed sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp tuần tới.